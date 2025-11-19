urgente24
Adrián Suar puso el pecho por El Trece y se hizo cargo del enojo de Benjamín Vicuña

El actor chileno demostró su malestar por las notas que dio su expareja en el canal del que será parte en 2026 y Adrián Suar evitó que escale el conflicto.

19 de noviembre de 2025 - 08:52
Adrián Suar puso el pecho por El Trece y se hizo cargo del enfado de Benjamín Vicuña.

Foto: Captura de video Instagram 19/11/2025

Ante la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflico aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".

"No estoy al tanto del enojo de Benja, por eso me sorprendiste. No, no estaba al tanto", le comentó a uno de los cronistas que le preguntó acerca de la reacción del artista que no dejó dudas sobre su malestar con la decisión tomada de fomentar las declaraciones de su expareja y madre de dos de sus hijos.

Para que Adrián Suar tome nota: La China Suárez disparó contra Benjamín Vicuña

La primera entrevista que dio la China Suárez fue con Mario Pergolini en el ciclo televisivo Otro día perdido y en esa ocasión no se refirió a Benjamín Vicuña.

Lo cierto es que en la segunda nota, con Moria Casán para el programa La mañana con Moria, hubo un momento en que deslizó durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada" por el chileno.

"A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi", dijo haciendo referencia al romance que mantuvo con Nicolás Cabré, padre de su hija más grande.

Y posteriormente sumó: "Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".

