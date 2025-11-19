Adrián Suar puso el pecho por El Trece y se hizo cargo del enojo de Benjamín Vicuña

Para que Adrián Suar tome nota: La China Suárez disparó contra Benjamín Vicuña

La primera entrevista que dio la China Suárez fue con Mario Pergolini en el ciclo televisivo Otro día perdido y en esa ocasión no se refirió a Benjamín Vicuña.

Lo cierto es que en la segunda nota, con Moria Casán para el programa La mañana con Moria, hubo un momento en que deslizó durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada" por el chileno.

"A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi", dijo haciendo referencia al romance que mantuvo con Nicolás Cabré, padre de su hija más grande.

Y posteriormente sumó: "Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar