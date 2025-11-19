Luego del escándalo que generó la China Suárez en el mundo del streaming, finalmente accedió a dar dos notas para El Trece y quien se mostró molesto fue Benjamín Vicuña quien en enero 2026 conducirá The Balls, programa que condujo Guido Kazcka también por la pantalla que comanda Adrián Suar.
TRAS LAS ENTREVISTAS DE LA CHINA SUÁREZ
Adrián Suar puso el pecho por El Trece y se hizo cargo del enojo de Benjamín Vicuña
El actor chileno demostró su malestar por las notas que dio su expareja en el canal del que será parte en 2026 y Adrián Suar evitó que escale el conflicto.
El actor chileno en diálogo con el ciclo Sálvese quien pueda encendió las alarmas en la señal de la que formará parte durante el próximo verano al expresar molesto: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste".
Ante la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflico aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".
"No estoy al tanto del enojo de Benja, por eso me sorprendiste. No, no estaba al tanto", le comentó a uno de los cronistas que le preguntó acerca de la reacción del artista que no dejó dudas sobre su malestar con la decisión tomada de fomentar las declaraciones de su expareja y madre de dos de sus hijos.
Para que Adrián Suar tome nota: La China Suárez disparó contra Benjamín Vicuña
La primera entrevista que dio la China Suárez fue con Mario Pergolini en el ciclo televisivo Otro día perdido y en esa ocasión no se refirió a Benjamín Vicuña.
Lo cierto es que en la segunda nota, con Moria Casán para el programa La mañana con Moria, hubo un momento en que deslizó durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada" por el chileno.
"A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi", dijo haciendo referencia al romance que mantuvo con Nicolás Cabré, padre de su hija más grande.
Y posteriormente sumó: "Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".
