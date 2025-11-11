La China Suárez aterrizó en suelo argentino con una agenda que prometía ser explosiva: reunir a sus hijos con sus respectivos padres y promocionar la "Hija del Fuego", su flamante apuesta para Disney+. Pero lo que parecía un regreso triunfal al país terminó convirtiéndose en un culebrón digno de las mejores novelas turcas. La actriz, que actualmente mantiene un romance con Mauro Icardi —sí, el mismísimo ex de Wanda Nara—, dejó plantado al equipo de Luzu TV con una exigencia que nadie vio venir, pero que tiene a todos hablando.
Luzu TV no es Mauro Icardi: Por qué le bajaron el pulgar a la China Suárez
La China Suárez quiso marcar el ritmo y terminó chocando con el equipo de Luzu TV que no se dejó manejar.
Diego Leuco, conductor de "Antes Que Nadie", salió a dar la cara cuando el escándalo ya había tomado dimensiones importantes. En una charla con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista desmenuzó cada detalle de lo que realmente ocurrió puertas adentro. Según relató, la jugada inicial era que la actriz visitara "Nadie Dice Nada", el ciclo que comanda Nicolás Occhiato, pero la producción ya tenía la grilla repleta de compromisos. Ante semejante panorama, desde Luzu TV creyeron haber encontrado la solución perfecta, que era ofrecerle el espacio de "Patria y Familia". Sin embargo, la China rechazó enseguida esa alternativa porque no le cerraba el horario vespertino. Entonces apareció la tercera opción: el programa de Leuco.
Ahí fue cuando comenzó el verdadero juego de ajedrez. Leuco propuso una dinámica que parecía razonable, primero un mano a mano con él, donde podrían profundizar en la serie y su regreso al país, seguido de un segmento más distendido con preguntas del resto del equipo. Una estructura clásica, probada y segura. Pero la respuesta que llegó fue categórica: no. La actriz preguntó directamente si Nico Occhiato estaría presente durante la transmisión. La respuesta fue, imposible. Porque el conductor tenía otros compromisos laborales a esa hora y además conduce otro programa. Y fue en ese momento cuando cayó la bomba: "Con Nico o nada", dijo Eugenia Suárez. Y Luzu TV, sin titubear, le respondió: " Entonces, nada".
El panorama se volvió aún más oscuro cuando la periodista Maribel Leone reveló que Disney+ habría decidido recortar drásticamente la gira de medios. Oficialmente, el argumento fue la "falta de tiempo de los artistas", pero detrás de esa excusa corporativa se esconde una verdad que todos intuyen, y es que la China Suárez tiene una relación tensa, casi hostil, con la prensa argentina. Esta actividad reducidísima está programada para el 17 de noviembre, apenas dos días antes del estreno oficial de la serie.
La China Suárez y el desplante a Luzu TV que encendió las redes
¿Qué hay detrás de esta negativa tan específica? ¿Por qué solo Occhiato y nadie más? Las especulaciones estallan por todos lados. Algunos creen que existe una conexión especial entre ambos, una química mediática que la China considera segura. Otros murmuran que su actual romance con Icardi —un escándalo en sí mismo que mantiene al mundo del espectáculo revolucionado— la tiene hipersensible a cualquier pregunta que pueda incomodarla.
En X el posteo de Juan Etchegoyen generó una fuerte repercusión entre los usuarios, que no tardaron en dejar sus opiniones.
"Ahora quiere estar con Occhiato, qué trastornada", agregó otro internauta.
"Qué caradura La China", sumó un tercero.
Lo cierto es que este episodio volvió a dejar en claro que la China Suárez juega con sus propias reglas, aunque no todos parecen estar dispuestos a aceptarlas.
