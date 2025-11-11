Luzu TV no es Mauro Icardi: Por qué le bajaron el pulgar a la China Suárez

En X el posteo de Juan Etchegoyen generó una fuerte repercusión entre los usuarios, que no tardaron en dejar sus opiniones.

"Pero por favor, tiene que promocionar algo y encima pide condiciones... Anda a Turquía", escribió una usuaria, en alusión al país donde actualmente reside la modelo. "Pero por favor, tiene que promocionar algo y encima pide condiciones... Anda a Turquía", escribió una usuaria, en alusión al país donde actualmente reside la modelo.

"Ahora quiere estar con Occhiato, qué trastornada", agregó otro internauta.

"Qué caradura La China", sumó un tercero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanEtchegoyen/status/1988359098929225954?t=j6MXqwql2Ve4T5KN6dKEqQ&s=03&partner=&hide_thread=false Urgente. @diegoleuco acaba de contar en #MitreLive por qué se bajó la @chinasuarez de su entrevista en “Antes que Nadie” @cmdeluzu pic.twitter.com/IlLCrIt3Ze — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) November 11, 2025 Publicación en X de @JuanEtchegoyen.

Lo cierto es que este episodio volvió a dejar en claro que la China Suárez juega con sus propias reglas, aunque no todos parecen estar dispuestos a aceptarlas.

-------------------------

Más contenido en Urgente24

Nueva baja en Masterchef Celebrity desestabiliza al programa: ¿Wanda Nara involucrada?

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa

WhatsApp actualiza su app con la función más pedida