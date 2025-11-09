WhatsApp actualiza su app con la función más pedida

Según reveló WaBetaInfo, el sitio especializado que suele anticipar todas las novedades de la aplicación antes de que se oficialicen, la actualización ya está siendo testeada en versiones beta. Esto significa que la función está en su etapa final de pruebas y, si todo sale según lo previsto, llegará a la totalidad de los usuarios en las próximas semanas.

Esta incorporación forma parte de la estrategia constante de WhatsApp por mejorar la experiencia grupal. La empresa sabe que millones de personas utilizan la plataforma no solo para charlas personales, sino también para coordinar proyectos laborales, organizar eventos familiares, gestionar comunidades y hasta para llevar adelante emprendimientos. Facilitar la comunicación en esos espacios es clave para mantener su liderazgo frente a la competencia.

