WhatsApp actualiza su app con la función más pedida

La aplicación de mensajería más popular de todas no para de renovarse, y esta vez trae bajo el brazo una herramienta que muchos venían esperando hace rato. WhatsApp prepara una actualización que promete terminar con uno de los dolores de cabeza más frecuentes cuando administramos o participamos en conversaciones grupales: la posibilidad de avisar a todos los miembros de un solo saque, sin tener que ir nombre por nombre como si estuviéramos pasando lista en el colegio.
La novedad se llama "@todos" (o "@all" en su versión en inglés) y funciona exactamente como su nombre lo indica. Con apenas escribir esa mención, cada integrante del chat grupal recibirá una notificación instantánea del mensaje que acabás de mandar. Nada de scrollear la lista interminable de contactos, nada de olvidarte a medio grupo en el camino. Una sola palabra, y listo, mensaje entregado a la totalidad de los participantes.
Sin embargo, es importante aclarar que la compañía de Mark Zuckerberg no fue el creador de esta nueva función. Plataformas laborales como Slack o Discord ya la implementaron desde hace un buen tiempo y funciona a la perfección. Lo interesante es cómo Meta decidió adaptarla para su servicio de mensajería, pensando en las particularidades y necesidades específicas de sus usuarios.
Ahora bien, la función no va a operar igual en todos los grupos. La diferencia está en la cantidad de personas que conforman cada chat. Si tu grupo es chico, digamos que tenés menos de 32 integrantes, cualquier miembro podrá usar la mención general sin restricciones. Pero cuando las conversaciones se vuelven masivas y superan ese número, la cosa cambia. En esos casos, solamente los administradores tendrán acceso a la herramienta "@todos".
¿Por qué está distinción? La respuesta es bastante lógica. En grupos enormes, donde pueden participar decenas o incluso cientos de personas, permitir que cualquiera active notificaciones masivas sería un caos absoluto. Por eso Meta decidió que en esos espacios, la responsabilidad de las menciones generales quede en manos de quienes gestionan el grupo.
Según reveló WaBetaInfo, el sitio especializado que suele anticipar todas las novedades de la aplicación antes de que se oficialicen, la actualización ya está siendo testeada en versiones beta. Esto significa que la función está en su etapa final de pruebas y, si todo sale según lo previsto, llegará a la totalidad de los usuarios en las próximas semanas.
Esta incorporación forma parte de la estrategia constante de WhatsApp por mejorar la experiencia grupal. La empresa sabe que millones de personas utilizan la plataforma no solo para charlas personales, sino también para coordinar proyectos laborales, organizar eventos familiares, gestionar comunidades y hasta para llevar adelante emprendimientos. Facilitar la comunicación en esos espacios es clave para mantener su liderazgo frente a la competencia.
