La nueva función en WhatsApp que deberías activar cuanto antes

WhatsApp acaba de dar un paso fundamental en materia de privacidad digital, y esta vez no se trata de una actualización de diseño ni de emojis nuevos. La plataforma de mensajería instantánea que utilizamos a diario para hablar con amigos, resolver temas de trabajo o mantener el contacto con la familia ha incorporado una herramienta de protección avanzada que eleva significativamente el resguardo de nuestras copias de seguridad. Si alguna vez te preocupó pensar en qué tan vulnerables pueden estar esos respaldos automáticos que guardás en la nube, esta novedad merece toda tu atención.
La función que llegó para revolucionar la forma en que protegemos nuestras conversaciones se denomina "copia de seguridad cifrada con llave de acceso", y su mecánica es considerablemente más sofisticada que las opciones tradicionales. A diferencia de las contraseñas convencionales que podemos olvidar, anotar en un papel o —peor aún— repetir en múltiples servicios, este sistema opera mediante credenciales basadas en criptografía de clave pública.
El funcionamiento es sumamente sencillo: tu dispositivo almacena una clave privada que jamás abandona tu teléfono, mientras que el servidor únicamente válida la operación a través de una clave pública. Esta nueva función elimina prácticamente las posibilidades de caer en intentos de phishing, minimiza drásticamente el riesgo de suplantación de identidad y saca de raíz el problema de la reutilización de contraseñas que tanto nos acecha.
No obstante, vale aclarar que WhatsApp ya venía ofreciendo cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad de nuestras conversaciones, una medida que garantizaba cierto nivel de blindaje. Sin embargo, esta nueva alternativa representa una capa adicional de protección que suma solidez al esquema general de seguridad.
WhatsApp: Activá esta protección en pocos pasos
Para comenzar a hacer uso de este blindaje reforzado en tus respaldos, seguí estas indicaciones dentro de la aplicación:
- Ingresá a "Ajustes" en el menú principal de WhatsApp
- Dirígete a la sección "Chats" entre las opciones disponibles
- Buscá la alternativa "Copia de seguridad" y accedé a ella
- Dentro de ese apartado, seleccioná "Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo"
- El sistema te solicitará establecer una contraseña específica para activar el cifrado
Ahora bien, un detalle importante que conviene tener presente es que la compañía confirmó que la posibilidad de utilizar "llaves de acceso" se implementará de manera gradual. Esto significa que el despliegue ocurrirá progresivamente durante las próximas semanas o incluso meses, dependiendo de tu ubicación y tipo de dispositivo. En simples palabras, si aún no visualizás esta alternativa en tu aplicación, no te preocupes, llegará en cualquier momento.
