Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso

¿Por qué Google y no Anthropic?

Según las fuentes consultadas por Gurman, Apple evaluó tanto a Google como a Anthropic (creadora de Claude). Técnicamente, Claude era superior. Pero Apple eligió a Google porque "tenía más sentido financieramente". La relación ya existe: Google le paga más de 20 mil millones de dólares anuales a Apple para seguir siendo el buscador predeterminado en iPhone y iPad.

El lanzamiento de la nueva Siri coincidirá con nuevo hardware: una pantalla de hogar inteligente, un Apple TV renovado y un HomePod mini actualizado, todos diseñados para lucir las capacidades de IA. La previa oficial llegará en la WWDC 2026, donde Apple mostrará su visión de inteligencia artificial para iOS 27, macOS 27 y el resto de sus sistemas operativos.

image

La pregunta que flota en el aire es si los usuarios van a perdonarle a Siri años de frustraciones. Gurman advirtió: "No hay garantía de que funcione sin problemas o que pueda deshacer años de daño a la marca Siri".

--------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito

Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa

La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos