urgente24
OMNI Google > Apple > Bloomberg

SERÁ TOTALMENTE FUTURISTA

Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso

La asistente virtual de Apple tendrá una renovación total en 2026 con inteligencia artificial de Google. Una alianza que nadie esperaba.

03 de noviembre de 2025 - 21:07
Gran movida de Google.

Gran movida de Google.

Apple confirmó que usará el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google para transformar completamente a Siri, su asistente virtual que viene arrastrando críticas desde hace años. La nueva versión llegaría en marzo de 2026, según reveló Mark Gurman de Bloomberg, y representa la colaboración más sorprendente entre dos rivales históricos.

Google cobrará millones por un Siri que ya no será el mismo

La renovada Siri incorporará búsqueda web con IA, comprensión contextual avanzada y capacidades que las versiones actuales ni siquiera rozan. Apple está pagando una cifra no revelada a Google para desarrollar un modelo personalizado de Gemini que funcionará exclusivamente en los servidores Private Cloud Compute de la empresa de Cupertino.

Seguir leyendo

Lo más llamativo: a diferencia de la integración actual con ChatGPT, donde se ve claramente el salto a OpenAI, acá Google operará completamente en las sombras. Los usuarios no verán ninguna marca ni referencia a Gemini. El sistema de Google impulsará tres componentes clave: un planificador inteligente, búsqueda avanzada y un resumidor web.

image

Tim Cook, CEO de Apple, reconoció en la última presentación de resultados que están "haciendo buen progreso" con Siri y que están "abiertos a fusiones y adquisiciones" si mejoran su estrategia. Una confesión que suena a desesperación.

¿Por qué Google y no Anthropic?

Según las fuentes consultadas por Gurman, Apple evaluó tanto a Google como a Anthropic (creadora de Claude). Técnicamente, Claude era superior. Pero Apple eligió a Google porque "tenía más sentido financieramente". La relación ya existe: Google le paga más de 20 mil millones de dólares anuales a Apple para seguir siendo el buscador predeterminado en iPhone y iPad.

El lanzamiento de la nueva Siri coincidirá con nuevo hardware: una pantalla de hogar inteligente, un Apple TV renovado y un HomePod mini actualizado, todos diseñados para lucir las capacidades de IA. La previa oficial llegará en la WWDC 2026, donde Apple mostrará su visión de inteligencia artificial para iOS 27, macOS 27 y el resto de sus sistemas operativos.

image

La pregunta que flota en el aire es si los usuarios van a perdonarle a Siri años de frustraciones. Gurman advirtió: "No hay garantía de que funcione sin problemas o que pueda deshacer años de daño a la marca Siri".

--------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito

Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa

La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES