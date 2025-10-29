Julia Mengolini dejó escapar algo que pocos se animan a verbalizar en vivo: tiene miedo de ir presa. La periodista no anduvo con rodeos y, en medio de su programa en Futurock, terminó consultándole a un referente social que conoce el sistema penitenciario por experiencia propia, si podría llevarse sus propias sábanas a la cárcel. Sí, leyeron bien.
"ME SIENTO MUY DESPROTEGIDA"
Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa
Tras los resultados electorales, Julia Mengolini advirtió que se siente desprotegida ante el poder judicial.
Los comicios legislativos del domingo 26 de octubre sacudieron el tablero político de una forma que nadie anticipaba. Los números que arrojaron las urnas contrastaron brutalmente con los resultados de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, provocando celebraciones efusivas en algunos sectores y pánico en otros. Mengolini claramente quedó en el segundo grupo.
Desde su espacio en Futurock —medio al que varios sectores señalan como sostenido mediante pauta oficial— la conductora no ocultó su inquietud. "Estamos en esa. Estamos sin instituciones. Estamos, como decía El Pitu recién, con un estado de derecho al que yo por lo menos, qué se yo, me siento muy desprotegida en este momento", comenzó diciendo.
Pero lo verdaderamente llamativo vino después. Cuando Mengolini añadió: "No hay nada más aterrador que la arbitrariedad, porque lo que vos tenés cuando no tenés instituciones republicanas es arbitrariedad, entonces con nosotros van a poder hacer lo que quieran. Igual seguiremos estando, lo dije el otro día, lo dije ayer y lo seguiré diciendo. Por eso recién le pregunté al Pitu si la cárcel era demasiado grave, si me puedo llevar mis propias sábanas".
Julia Mengolini explica su nerviosismo tras el 26 de octubre
La respuesta de Salvatierra no hizo más que agregar tensión a la escena: "Me dijo que colchón no puedo llevar, las propias sábanas sí". Y completó pintando un panorama desolador del sistema carcelario argentino: "Lo único que te dan es colchón. No te dan sábanas, ni toallas, ni cepillo de dientes ni jabón ni nada". Mengolini, lejos de alivianar, retrucó: "Y... con las causas que tengo yo".
¿Humor negro o genuina preocupación? Ella misma intentó aclararlo: "Con esto estoy bromeando un poco... Pero no tanto. No tanto. Ojo con el envalentonamiento... porque están corriendo el límite todos los días. Entonces la cantidad de noticias que recibimos de la cantidad de decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia en un mismo día... La causa de Moreno la tenían hace 6 años ahí medio encajonada. ¿Y justo ayer toman esta decisión?".
La periodista cargó munición gruesa contra el máximo tribunal: "¿Justo ayer toman la decisión del ARA San Juan, de los cuadernos, de los Panamá papers, de Espinoza? ¿Todo esto en un día? ¿Todas las decisiones que refieren a los peronistas son para profundizar la persecución y todas las decisiones que implicaban a los amigos del poder, sea Macri o los amigos mismos, son favoreciéndolos?", cerró diciendo.
En simples palabras, Mengolini dejó en claro por qué el resultado electoral la tiene con los nervios de punta: está convencida de que se viene una oleada de persecución judicial contra voces críticas como la suya.
