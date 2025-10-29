Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa

¿Humor negro o genuina preocupación? Ella misma intentó aclararlo: "Con esto estoy bromeando un poco... Pero no tanto. No tanto. Ojo con el envalentonamiento... porque están corriendo el límite todos los días. Entonces la cantidad de noticias que recibimos de la cantidad de decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia en un mismo día... La causa de Moreno la tenían hace 6 años ahí medio encajonada. ¿Y justo ayer toman esta decisión?".

La periodista cargó munición gruesa contra el máximo tribunal: "¿Justo ayer toman la decisión del ARA San Juan, de los cuadernos, de los Panamá papers, de Espinoza? ¿Todo esto en un día? ¿Todas las decisiones que refieren a los peronistas son para profundizar la persecución y todas las decisiones que implicaban a los amigos del poder, sea Macri o los amigos mismos, son favoreciéndolos?", cerró diciendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OOCprogresismo2/status/1983655633955254533?t=iYdoG-Dv9mcRLMLCafSEHg&s=03&partner=&hide_thread=false Julia Mengolini asegura que Milei la va a meter en la cárcel. pic.twitter.com/GEEQu3stzf — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 29, 2025 Publicación en X de @OOCprogresismo2.

En simples palabras, Mengolini dejó en claro por qué el resultado electoral la tiene con los nervios de punta: está convencida de que se viene una oleada de persecución judicial contra voces críticas como la suya.

