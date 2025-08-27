urgente24
Julia Mengolini destrozó a Virginia Gallardo tras oficializar su candidatura

La periodista Julia Mengolini hizo público su enojo luego de que la artista pretenda incursionar en la política sin una formación académica previa acorde.

27 de agosto de 2025 - 08:40
Julia Mengolini cargó duramente contra Virginia Gallardo tras oficializar su candidatura.

De cara a las próximas elecciones legislativas, una de las candidatas que mayor repercusión generó fue Virginia Gallardoquien aspirará a ser diputada nacional por el oficialismo y en este caso quien puso el grito en el cielo fue la periodista Julia Mengolini.

"Los partidos de ultraderecha no vienen a dar una discusión política, vienen a contaminar la política y que Virginia Gallardo es parte de esa expresión digamos. De venir a pudrirla", expresó visiblemente molesta.

Asimismo, posteriormente si bien aclaró que puede prepararse para sentarse en una banca señaló que "no es para lo que la ponen" sino que lo hacen "para pudrirla, para armar cachivache". "Les es funcional el cachivache", aseguró.

Por otro lado, luego mencionó a Sergio "Tronco" Figliulo, socio de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, quien también buscará su lugar. "A mí me parece que cuando ponen a 'Tronco' no están poniendo a alguien querido por la mesa de los argentinos", expresó y aseguró: "Ponen a 'Tronco' para pudrirla".

Julia Mengolini diferenció a Amalia Granata con los actuales candidatos

Es preciso recordar que un recordado caso sobre una artista que se convirtió en funcionaria ha sido el de Amalia Granata.

La santafesina, sin formación académica previa, decidió entrar en política y actualmente es diputada provincial.

Al respecto, Julia Mengolini consideró que a diferencia de las figuras de la actualidad "llegó como con ideas claras, con ganas de dar una discución".

"Yo creo que Amalia Granata fue a dar una discusión sobre la que ella estaba bastante convencida", sumó.

