Julia Mengolini destrozó a Virginia Gallardo tras oficializar su candidatura

Julia Mengolini diferenció a Amalia Granata con los actuales candidatos

Es preciso recordar que un recordado caso sobre una artista que se convirtió en funcionaria ha sido el de Amalia Granata.

La santafesina, sin formación académica previa, decidió entrar en política y actualmente es diputada provincial.

Al respecto, Julia Mengolini consideró que a diferencia de las figuras de la actualidad "llegó como con ideas claras, con ganas de dar una discución".

"Yo creo que Amalia Granata fue a dar una discusión sobre la que ella estaba bastante convencida", sumó.

