¿Jonatan Viale le suelta la mano a Milei? Duro editorial por los "curros"

En su programa en Radio Rivadavia, el periodista enumeró los recientes escándalos en el Gobierno: "tuvimos el caso LIBRA que no terminó; tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI en algunas provincias donde se pedía un diezmo para LLA; tuvimos el caso de las empresas de la familia Menem contratando al Banco Nación, algo que es incompatible, está mal... Ahora surge esto, la Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos del 8%... no hay lugar para eso, de ninguna manera, porque la gente se los come crudos, le aviso al Gobierno, olvídense, esencialmente porque el contrato era un loco con la motosierra destruyendo los curros del Estado".