Silencio total: Manuel Adorni suspendió su programa y arde X

Manuel Adorni suspendió su programa "Fake, 7, 8" y tampoco dio conferencia de prensa, en medio del escándalo por coimas. Muchas chicanas en X.

22 de agosto de 2025 - 15:40
Manuel Adorni no habla y tuitea contra Del Caño (¡!)

Foto archivo NA.

Además, llamó la atención que Manuel Adorni apareciera este viernes (22/08) en su cuenta de X publicando un video de Nicolás del Caño, fingiendo demencia total, como se dice ahora...

No hubo explicación por parte del vocero presidencial acerca del motivo de la cancelación de su programa (y menos de por qué no hubo conferencia de prensa, pero es cada vez más frecuente que no hable...). Extraoficialmente se dijo que es porque va a acompañar a Javier Milei, que dará un discurso en el Bolsa de Comercio de Rosario (a partir de 18.30).

Pero en X, no se la dejaron pasar:

