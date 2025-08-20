Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix

Por su parte, The Telegraph la calificó como una “adaptación visualmente impactante y magníficamente interpretada”, mientras que The Guardian resaltó que la serie “es una mirada aguda a cómo las clases dominantes sobreviven a la agitación social”.

El impacto fue tal que la producción ya ocupa el puesto 17 en el ranking de mejores series del 2025 de Filmaffinity, consolidándose además como una de las mejores series italianas de todos los tiempos.

image

De qué trata la nueva serie de Netflix

La historia se desarrolla en Sicilia y se centra en la familia Salina, cuyos dilemas reflejan la decadencia de la aristocracia frente a los cambios sociales. Concetta (Benedetta Porcaroli), atrapada entre maquinaciones familiares y un amor prohibido, encarna el choque entre la tradición y la modernidad. La princesa de Salina debe decidir su futuro en medio de un país que se transforma a pasos agigantados.

La miniserie cuenta con un reparto de primer nivel que aporta credibilidad y fuerza dramática a la historia:

Kim Rossi Stuart como Don Fabrizio Salina

Benedetta Porcaroli como Concetta

Deva Cassel como Angelica Sedara

Saul Nanni como Tancredi Falconeri

Francesco Colella como Don Calogeno Sedara

Paolo Calabresi como Don Pirrone

Astrid Meloni como Maria Stella Salina di Corbera

Con solo seis episodios, “El gatopardo” es una opción perfecta para quienes buscan una historia intensa, cargada de pasión y con un trasfondo histórico fascinante. Una producción que combina la sensualidad de los romances prohibidos, el dramatismo familiar y la majestuosidad de las recreaciones de época, consolidándose como la mejor serie de época del año.

Embed - El gatopardo | Tráiler oficial (SUBTITULADO) | Netflix

Más contenido en Urgente24:

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

El jugador de La Scaloneta que terminó a los besos con Sabrina Rojas

Punta Cana más barato que Bariloche: Vuelos por US$400

Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata

40% OFF en pasajes: Aerolínea liquida vuelos en 4 destinos