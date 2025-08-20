Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix

Con solo seis capítulos, esta producción se posicionó rápidamente entre las favoritas del público y la crítica. “El gatopardo” está inspirada en la célebre novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerada una de las obras más importantes de la literatura italiana.
Estrenada el 5 de marzo de 2025, la miniserie propone una mirada apasionada y visualmente impactante sobre los conflictos sociales y políticos de mediados del siglo XIX.
Ambientada en los años convulsos del Risorgimento, la historia refleja cómo las familias aristocráticas luchaban por conservar sus privilegios mientras los garibaldinos impulsaban un nuevo orden social y estatal.
“El gatopardo” no solo logró un gran recibimiento en la audiencia, sino que también cosechó elogios de medios internacionales. Para Hobby Consolas es un “admirable empeño por realizar una nueva versión de la resonante novela que funciona tanto como drama histórico como melodrama familiar”.
Por su parte, The Telegraph la calificó como una “adaptación visualmente impactante y magníficamente interpretada”, mientras que The Guardian resaltó que la serie “es una mirada aguda a cómo las clases dominantes sobreviven a la agitación social”.
El impacto fue tal que la producción ya ocupa el puesto 17 en el ranking de mejores series del 2025 de Filmaffinity, consolidándose además como una de las mejores series italianas de todos los tiempos.
De qué trata la nueva serie de Netflix
La historia se desarrolla en Sicilia y se centra en la familia Salina, cuyos dilemas reflejan la decadencia de la aristocracia frente a los cambios sociales. Concetta (Benedetta Porcaroli), atrapada entre maquinaciones familiares y un amor prohibido, encarna el choque entre la tradición y la modernidad. La princesa de Salina debe decidir su futuro en medio de un país que se transforma a pasos agigantados.
La miniserie cuenta con un reparto de primer nivel que aporta credibilidad y fuerza dramática a la historia:
-
Kim Rossi Stuart como Don Fabrizio Salina
Benedetta Porcaroli como Concetta
Deva Cassel como Angelica Sedara
Saul Nanni como Tancredi Falconeri
Francesco Colella como Don Calogeno Sedara
Paolo Calabresi como Don Pirrone
Astrid Meloni como Maria Stella Salina di Corbera
Con solo seis episodios, “El gatopardo” es una opción perfecta para quienes buscan una historia intensa, cargada de pasión y con un trasfondo histórico fascinante. Una producción que combina la sensualidad de los romances prohibidos, el dramatismo familiar y la majestuosidad de las recreaciones de época, consolidándose como la mejor serie de época del año.
Más contenido en Urgente24:
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
El jugador de La Scaloneta que terminó a los besos con Sabrina Rojas
Punta Cana más barato que Bariloche: Vuelos por US$400
Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata