El sector turístico está que arde tras el boom de los viajes al exterior con una caída en el turismo interno que preocupa. No sólo los argentinos deciden gastar su dinero en destinos del exterior (Punta Cana barato) sino que los extranjeros tampoco eligen Argentina como lo hacían antes ya que se volvió un destino caro.
POR U$400
Punta Cana más barato que Bariloche: Viajes al exterior regalados
Se consiguen vuelos a Punta Cana por US$400 mientras que al sur de la Argentina llega a costar el doble. Alarmante situación del sector.
A la hora de viajar a destinos dentro del país, la desocupación en los hoteles se hace notar al igual que la falta de turistas en los centros comerciales, que antes explotaban. Los hoteles cuentan con apenas 20% de ocupación.
Hay muy poca o casi nula demanda y ni siquiera los fines de semana largo o feriados ayudan. "Durante el primer semestre del año, un 66% más de argentinos viajó al exterior en comparación con el mismo período del año anterior".
“Volar al Sur de la Argentina sale US$800, a Punta Cana US$400”, expresó Gabriela Ferrucci de la Asociación de Hoteles de Turismo a Radio Rivadavia. El tipo de cambio no ayuda al sector nacional y los destinos internacionales tienen precios más accesibles y baratos.
- Los precios de vuelos (ida y vuelta), por ejemplo, entre Buenos Aires y Punta Cana parten desde los $890.000. Mientras que vuelos entre Buenos Aires y Bariloche cuestan lo mismo o más caros (desde 1 millón hacia arriba).
- Ni hablar de los hoteles, que destinos caribeños con sus all inclusive quedan muy económicos. Hay hoteles all inclusive desde $120.000 la noche, mientras que en Bariloche rondan los $150.000 la noche (sólo con desayuno).
Además, hay destinos que son los infalibles del exterior como Brasil o los que se pusieron de moda por su atractivo para ir de compras. Indumentaria y tecnología se consiguen a precios insólitos en destinos como Paraguay o Chile, también dentro de las opciones más elegidas.
Bariloche no baja de los US$1.5000 por persona
En 2024, Bariloche fue declarada por la consultora Singerman & Makon como uno de los 10 centros turísticos más caros del mundo. La joya de la Patagonia superó en 2024 en precios a destinos muy onerosos como Tokio y Dubai y eso generó conmoción.
Para viajar a este destino, las compañías ofrecen un paquete de viaje por 5 noches que rondan los US$ 1.040 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento en hotel 3 estrellas con desayuno. Si sumamos excursiones extra y los almuerzos y cenas que faltan estamos hablando de no menos de US$ 1.500 por cabeza.
Mientras tanto, una semana en un all inclusive de Cancún en baja temporada cuesta prácticamente lo mismo y menos aún vale un crucero desde Buenos Aires a Rio de Janeiro o una semana completa en Buzios (con aéreos incluidos). Situación que tiene en jaque al sector turístico nacional.
