Punta Cana más barato que Bariloche: Viajes al exterior regalados

image Punta Cana tienta a argentinos para las vacaciones.

Además, hay destinos que son los infalibles del exterior como Brasil o los que se pusieron de moda por su atractivo para ir de compras. Indumentaria y tecnología se consiguen a precios insólitos en destinos como Paraguay o Chile, también dentro de las opciones más elegidas.

En 2024, Bariloche fue declarada por la consultora Singerman & Makon como uno de los 10 centros turísticos más caros del mundo. La joya de la Patagonia superó en 2024 en precios a destinos muy onerosos como Tokio y Dubai y eso generó conmoción.

Para viajar a este destino, las compañías ofrecen un paquete de viaje por 5 noches que rondan los US$ 1.040 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento en hotel 3 estrellas con desayuno. Si sumamos excursiones extra y los almuerzos y cenas que faltan estamos hablando de no menos de US$ 1.500 por cabeza.

Mientras tanto, una semana en un all inclusive de Cancún en baja temporada cuesta prácticamente lo mismo y menos aún vale un crucero desde Buenos Aires a Rio de Janeiro o una semana completa en Buzios (con aéreos incluidos). Situación que tiene en jaque al sector turístico nacional.

