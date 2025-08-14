El Chupacabras, el Hombre Lobo y el padrinazgo presidencial del 7mo hijo

image El Chupacabras podría ser un depredador con sarna sarcópica y no una bestia mítica | GENTILEZA DE IMAGEN DISCOVERY CHANNEL

"El motivo por el cual estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común", comenta Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica, de Estados Unidos, quien se refiere a la primera persona que vio el chupacabras, Madeylen Tolentino, de Canóvanas, este de Puerto Rico, en 1995.

Asimismo, muchos veterinarios aseguran que la muerte del ganado por hemorragia, con cortes en el cuello y descuartizados, corresponde a una forma de caza de los zorros y otros depredadores. "Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular", asevera Bill Schutt, del Museo de Historia Natural en Nueva York, a BCC de Londres.

La leyenda del Lobizón, el Hombre Lobo Argentino: Mito o realidad

En el norte argentino existe una creencia popular de que el séptimo hijo varón de una familia está condenado a convertirse en Lobizón, el mítico Hombre Lobo, y se transforma el resto de su vida todos los viernes por la noche o las noches de luna llena.

Por eso, existe la Ley 20.843, la cual se sancionó en 1974, bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón y que garantiza el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón y le garantiza becas de estudio, en pos de proteger y velar por el futuro de dicho infante.

image Alfonsín tuvo al menos dos apadrinados en Salta | GENTILEZA DE IMAGEN

No obstante, la tradición del padrinazgo presidencial data de principios del siglo XX, cuando Enrique Brost y Apolonia Holmann, una pareja de inmigrantes rusos, le escribieron al presidente José Figueroa Alcorta en 1907 para apadrinar al niño, ante el temor de que se convirta en el Hombre Lobo.

En el 2024, Javier Milei anunció que sería el padrino de Noah Portillo, un septimo hijo varón de una familia, quien nació en el Hospital Regional de Río Gallegos.

image Javier Milei, padrino de Noah Portillo | GENTILEZA DE IMAGEN

image Carlos Menem bautizó a uno de sus apadrinados en la Quinta de Olivos, en 1996 | GENTILEZA DE IMAGEN

Es que el Lobizón, criatura mítica del folclore argentino, se dice que ataca a personas y animales, especialmente cuando se siente invadido. Se describe como una bestia a mitad entre el lobo y el hombre, con cuerpo peludo, orejas puntiagudas, pezuñas y ojos rojos brillantes. La gente del campo cree que son los séptimos hijos varones que se transforman durante la luna llena.

Con respecto a los avistamientos, se han reportado en norte y el litoral de Argentina, como las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, y Buenos Aires, en zonas rurales, cercanas al río Paraná y en las noches de luna llena.

En ese sentido, se han reportado casos en los años 1930 y 1960, en Buenos Aires y Córdoba, donde testigos describieron a una criatura similar al Lobizón. También hay menciones recientes de supuestos avistamientos en lugares como Berazategui, aunque muchos los atribuyen a animales salvajes con sarna como el aguará guazú o a exageraciones populares.

