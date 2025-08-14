Minutos después de que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi, el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, prendió fuego las redes cuestionando la denuncia. Primero defendió al exmarido de Prandi y puso en duda su versión, pero como nadie compartió con él, terminó borrando el posteo.
"IMBÉCILES"
Biógrafo de Milei en modo K: Cuestionó a Julieta Prandi como antes atacaban a Francella
Julieta Prandi logró condenar a su ex por abuso. Pero el biógrafo de Javier Milei dudó de ella y recordó a los ataques kirchneristas a Guillermo Francella.
Prandi tuvo justicia pero Márquez está de acuerdo
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó una sentencia que marca un antes y un después: 19 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de Prandi, por abuso sexual agravado, violencia psicológica y económica, con detención inmediata. Prandi, acompañada por su familia y su pareja, el músico Emanuel Ortega, vivió un momento de emoción extrema: " Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó", declaró entre lágrimas.
Pero mientras el país se enfocaba en la justicia lograda, Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, eligió cuestionar la credibilidad de la víctima. "Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido", escribió en X e Instagram.
Y siguió: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿Cómo se prueba qué fue 'abusada' sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior?".
Frente a tan lamentable publicación, las críticas no tardaron en llegar y a Márquez no le quedó otra más que borrarlo y justificarse: "El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho... me obligó a borrar el tuit". Tal vez el que no sabe de derecho o no conoce de resoluciones judiciales es él. En fin...
Acá vale un punto crítico: Márquez cuestiona la participación de Prandi con Guillermo Francella, refiriéndose al sketch de "La nena", donde un padre (interpretado por Francella) tenía algunos acercamientos (bastante cuestionables y cargados de doble sentido) con la amiga de su hija, "Juli" (Julieta Prandi), que terminaban con el famoso "Si es una nenaaaaa".
El tramo del programa era una sátira a la película "Belleza americana" de 1999, con Kevin Spacey y Mena Suvari, y fue usado como contraataque de sectores cercanos a Cristina Kirchner allá por 2013 por su contenido después de que el actor dijera en una entrevista que "hay un fanatismo que no le hace bien a nadie" (pese a que la nota incluía algunos elogios a la expresidenta).
Curiosamente, el argumento de Márquez fue usado por sectores del kirchnerismo para atacar a Francella cuando cuestionaba la ideología en cuestión. Resulta llamativo viniendo de un libertario como Márquez, con el odio fúrico que le tienen al kirchnerismo y ahora que planean "desterrarlo para siempre de la Argentina" en las próximas elecciones.
Márquez llamó a Ortega, y Ortega respondió
No es la primera vez que Márquez se ve envuelto en alguna polémica. En sus análisis políticos, muchas veces mete ataques deliberados que rozan la provocación. A sus antecedentes homofóbicos y cuestionamientos a instituciones religiosas, ahora se suma un cuestionamiento directo a una víctima de abuso, justo después de una condena histórica. Emanuel Ortega, citado por él en su posteo, le respondió con firmeza:
Episodios como este muestran un patrón: Márquez no se queda solo en su rol de biógrafo de un referente político; es constructor de polémicas, capaz de movilizar la atención pública incluso sobre temas extremadamente sensibles como la violencia de género.
Mientras tanto, Julieta Prandi logró la sentencia que debería ser el foco principal, respaldada por la presencia y el acompañamiento de Ortega. Antes de la resolución, la modelo había dicho sobre su pareja: "Es increíble, es mi sostén, es mi amor". La justicia dictó su veredicto; ahora, el debate se desplaza a redes y a la manera en cómo se discute sobre las víctimas y los agresores en la Argentina contemporánea.
