urgente24
MEDIOS Julieta Prandi > Javier Milei > Guillermo Francella

"IMBÉCILES"

Biógrafo de Milei en modo K: Cuestionó a Julieta Prandi como antes atacaban a Francella

Julieta Prandi logró condenar a su ex por abuso. Pero el biógrafo de Javier Milei dudó de ella y recordó a los ataques kirchneristas a Guillermo Francella.

14 de agosto de 2025 - 10:37
Julieta Prandi logró condenar a su ex por abuso. Pero el biógrafo de Javier Milei dudó de ella y recordó a los ataques kirchneristas a Guillermo Francella.

Julieta Prandi logró condenar a su ex por abuso. Pero el biógrafo de Javier Milei dudó de ella y recordó a los ataques kirchneristas a Guillermo Francella.

Prandi tuvo justicia pero Márquez está de acuerdo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó una sentencia que marca un antes y un después: 19 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de Prandi, por abuso sexual agravado, violencia psicológica y económica, con detención inmediata. Prandi, acompañada por su familia y su pareja, el músico Emanuel Ortega, vivió un momento de emoción extrema: " Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó", declaró entre lágrimas.

Pero mientras el país se enfocaba en la justicia lograda, Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, eligió cuestionar la credibilidad de la víctima. "Sinceramente, me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido", escribió en X e Instagram.

Seguir leyendo

Y siguió: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿Cómo se prueba qué fue 'abusada' sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior?".

image
Nicolás Márquez cuestionó la condena al exmarido de Julieta Prandi. Generó otra polémica y recordó a los ataques previos que recibió Francella de parte del kirchnerismo.

Nicolás Márquez cuestionó la condena al exmarido de Julieta Prandi. Generó otra polémica y recordó a los ataques previos que recibió Francella de parte del kirchnerismo.

Frente a tan lamentable publicación, las críticas no tardaron en llegar y a Márquez no le quedó otra más que borrarlo y justificarse: "El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho... me obligó a borrar el tuit". Tal vez el que no sabe de derecho o no conoce de resoluciones judiciales es él. En fin...

Embed

Acá vale un punto crítico: Márquez cuestiona la participación de Prandi con Guillermo Francella, refiriéndose al sketch de "La nena", donde un padre (interpretado por Francella) tenía algunos acercamientos (bastante cuestionables y cargados de doble sentido) con la amiga de su hija, "Juli" (Julieta Prandi), que terminaban con el famoso "Si es una nenaaaaa".

image

El tramo del programa era una sátira a la película "Belleza americana" de 1999, con Kevin Spacey y Mena Suvari, y fue usado como contraataque de sectores cercanos a Cristina Kirchner allá por 2013 por su contenido después de que el actor dijera en una entrevista que "hay un fanatismo que no le hace bien a nadie" (pese a que la nota incluía algunos elogios a la expresidenta).

Curiosamente, el argumento de Márquez fue usado por sectores del kirchnerismo para atacar a Francella cuando cuestionaba la ideología en cuestión. Resulta llamativo viniendo de un libertario como Márquez, con el odio fúrico que le tienen al kirchnerismo y ahora que planean "desterrarlo para siempre de la Argentina" en las próximas elecciones.

Márquez llamó a Ortega, y Ortega respondió

No es la primera vez que Márquez se ve envuelto en alguna polémica. En sus análisis políticos, muchas veces mete ataques deliberados que rozan la provocación. A sus antecedentes homofóbicos y cuestionamientos a instituciones religiosas, ahora se suma un cuestionamiento directo a una víctima de abuso, justo después de una condena histórica. Emanuel Ortega, citado por él en su posteo, le respondió con firmeza:

image

Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega… al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima… Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted… La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada. Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega… al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima… Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted… La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada.

Episodios como este muestran un patrón: Márquez no se queda solo en su rol de biógrafo de un referente político; es constructor de polémicas, capaz de movilizar la atención pública incluso sobre temas extremadamente sensibles como la violencia de género.

Mientras tanto, Julieta Prandi logró la sentencia que debería ser el foco principal, respaldada por la presencia y el acompañamiento de Ortega. Antes de la resolución, la modelo había dicho sobre su pareja: "Es increíble, es mi sostén, es mi amor". La justicia dictó su veredicto; ahora, el debate se desplaza a redes y a la manera en cómo se discute sobre las víctimas y los agresores en la Argentina contemporánea.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES