Biógrafo de Milei en modo K: Cuestionó a Julieta Prandi como antes atacaban a Francella

Embed El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit:… — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) August 13, 2025

Acá vale un punto crítico: Márquez cuestiona la participación de Prandi con Guillermo Francella, refiriéndose al sketch de "La nena", donde un padre (interpretado por Francella) tenía algunos acercamientos (bastante cuestionables y cargados de doble sentido) con la amiga de su hija, "Juli" (Julieta Prandi), que terminaban con el famoso "Si es una nenaaaaa".

image

El tramo del programa era una sátira a la película "Belleza americana" de 1999, con Kevin Spacey y Mena Suvari, y fue usado como contraataque de sectores cercanos a Cristina Kirchner allá por 2013 por su contenido después de que el actor dijera en una entrevista que "hay un fanatismo que no le hace bien a nadie" (pese a que la nota incluía algunos elogios a la expresidenta).

Curiosamente, el argumento de Márquez fue usado por sectores del kirchnerismo para atacar a Francella cuando cuestionaba la ideología en cuestión. Resulta llamativo viniendo de un libertario como Márquez, con el odio fúrico que le tienen al kirchnerismo y ahora que planean "desterrarlo para siempre de la Argentina" en las próximas elecciones.

Márquez llamó a Ortega, y Ortega respondió

No es la primera vez que Márquez se ve envuelto en alguna polémica. En sus análisis políticos, muchas veces mete ataques deliberados que rozan la provocación. A sus antecedentes homofóbicos y cuestionamientos a instituciones religiosas, ahora se suma un cuestionamiento directo a una víctima de abuso, justo después de una condena histórica. Emanuel Ortega, citado por él en su posteo, le respondió con firmeza:

image

Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega… al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima… Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted… La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada. Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega… al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima… Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted… La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada.

Episodios como este muestran un patrón: Márquez no se queda solo en su rol de biógrafo de un referente político; es constructor de polémicas, capaz de movilizar la atención pública incluso sobre temas extremadamente sensibles como la violencia de género.

Mientras tanto, Julieta Prandi logró la sentencia que debería ser el foco principal, respaldada por la presencia y el acompañamiento de Ortega. Antes de la resolución, la modelo había dicho sobre su pareja: "Es increíble, es mi sostén, es mi amor". La justicia dictó su veredicto; ahora, el debate se desplaza a redes y a la manera en cómo se discute sobre las víctimas y los agresores en la Argentina contemporánea.

