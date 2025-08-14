urgente24
La tensa reacción de Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito: "No quiero hablar"

Mariano Martínez y Lali Espósito terminaron su relación de la peor manera y el actor reaccionó muy incómodo cuando le preguntaron por la cantante.

14 de agosto de 2025 - 11:21
Mariano Martínez muy incómodo cuando le preguntaron por Lali.

Mariano Martínez y Lali Espósito tuvieron un romance muy intenso cuando los dos trabajaban en Esperanza Mía, una de las novelas más exitosas de El Trece. Los dos se separaron entre varios escándalos y parece ser que hoy en día no se llevan nada bien. Así reaccionó el actor cuando le preguntaron por su ex.

La relación entre Mariano Martínez y la cantante Lali Espósito, actual jurado de La Voz Argentina, no terminó de la mejor manera. Hay quienes afirman que varias canciones que compuso la artista son indirectas para él, además de jamás haber hablado de buena manera sobre el intérprete como sí lo hizo con otros de sus ex.

image
Mariano Martínez, actor argentino.

Mariano Martínez y una incómoda pregunta sobre Lali

Martínez grabó con Mario Pergolini para el programa Otro día perdido y a la salida del estudio fue interceptado por los noteros. Uno de ellos fue directo y le consultó por su ex: "Lali pasó un momento muy feo en un concierto, tuvo una amenaza de bomba. ¿Te puedo pedir una reflexión?". El actor fue tajante: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero, ¿Qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", lanzó.

Cuando cambiaron de tema y le preguntaron por su relación con Caro Molinari, Mariano Martínez explotó: "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así... No me enojo, pero chau", dijo visiblemente ofuscado por el tema.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando insistieron con el tema de Lali y fueron a fondo: "Si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?", le dijeron. "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!", lanzó. Cabe destacar que los dos nunca más se cruzaron y jamás hablan ni acerca de esa relación ni tampoco sobre el otro. Un vínculo que fue muy tenso.

