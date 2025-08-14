La tensa reacción de Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito: "No quiero hablar"

image Mariano Martínez, actor argentino.

Mariano Martínez y una incómoda pregunta sobre Lali

Martínez grabó con Mario Pergolini para el programa Otro día perdido y a la salida del estudio fue interceptado por los noteros. Uno de ellos fue directo y le consultó por su ex: "Lali pasó un momento muy feo en un concierto, tuvo una amenaza de bomba. ¿Te puedo pedir una reflexión?". El actor fue tajante: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero, ¿Qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", lanzó.