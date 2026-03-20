Esta noche a partir de las 21:15hs San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por los 32avos de la Copa Argentina, lo que marca el debut del Ciclón en esta competencia. El choque será arbitrado por Álvaro Carranza y se verá por la pantalla de TyC Sports.
San Lorenzo 3-0 Deportivo Rincón: El Ciclón golea y acaricia el pase de ronda
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San Lorenzo, golea a Deportivo Rincón en 45 minutos y acaricia el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina.
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Se lo perdió San Lorenzo
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Cómo llegan San Lorenzo y Deportivo Rincón
San Lorenzo está atravesando un momento más que particular ya que viene de ser goleado por 5-2 ante Defensa y Justicia y esto derivó en el despido de Damián Ayude como entrenador. La dirigencia comenzó al búsqueda de un nuevo DT y cuando todos los caminos conducían al regreso de Pablo Guede, esta opción se cayó en las últimas horas
Mientras tanto el que preparó al Ciclón para esta cita fue Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, quien buscó mantener buena parte del equipo que venía jugando con Damián Ayude, aunque existe la posibilidad de que el DT interino coloque en cancha un tridente de ataque con Luciano Vietto, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, lo que sería toda una novedad.
Por su parte Deportivo Rincón, equipo que milita en el Federal A, aún no comenzó a competir de manera oficial por lo que en este aspecto llega en desventaja deportiva. Más allá de esto, el el equipo de Rincón de los Sauces buscará el batacazo ante un grande de la Argentina en una Copa a la que regresa luego de lo que fue última participación en 2018.
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