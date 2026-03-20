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San Lorenzo 3-0 Deportivo Rincón: El Ciclón golea y acaricia el pase de ronda

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: SAN LORENZO.&nbsp;

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: SAN LORENZO. 

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: SAN LORENZO.&nbsp;

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: SAN LORENZO. 

San Lorenzo, golea a Deportivo Rincón en 45 minutos y acaricia el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina.

20 de marzo de 2026 - 17:59
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EN VIVO

Esta noche a partir de las 21:15hs San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por los 32avos de la Copa Argentina, lo que marca el debut del Ciclón en esta competencia. El choque será arbitrado por Álvaro Carranza y se verá por la pantalla de TyC Sports.

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Cómo llegan San Lorenzo y Deportivo Rincón

San Lorenzo está atravesando un momento más que particular ya que viene de ser goleado por 5-2 ante Defensa y Justicia y esto derivó en el despido de Damián Ayude como entrenador. La dirigencia comenzó al búsqueda de un nuevo DT y cuando todos los caminos conducían al regreso de Pablo Guede, esta opción se cayó en las últimas horas

Mientras tanto el que preparó al Ciclón para esta cita fue Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, quien buscó mantener buena parte del equipo que venía jugando con Damián Ayude, aunque existe la posibilidad de que el DT interino coloque en cancha un tridente de ataque con Luciano Vietto, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, lo que sería toda una novedad.

Por su parte Deportivo Rincón, equipo que milita en el Federal A, aún no comenzó a competir de manera oficial por lo que en este aspecto llega en desventaja deportiva. Más allá de esto, el el equipo de Rincón de los Sauces buscará el batacazo ante un grande de la Argentina en una Copa a la que regresa luego de lo que fue última participación en 2018.

Minuto a minuto

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Se lo perdió San Lorenzo

Vietto cabeceó de mala manera y erró el cuarto
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San Lorenzo domina y busca el cuarto

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Comenzó el segundo tiempo

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Resumen del Primer tiempo

El encuentro comenzó con bastante paridad a pesar de las diferencias entre ambos equipos. Deportivo Rincón apostó al orden en todas las líneas para tapar espacios y buscó salir de contra sobre todo por el costado derecho. Por su parte San Lorenzo buscó juego asociado con Gulli y Vietto mientras que Auzmendi y Cuello buscaron constantemente desmarcarse y picar al vacío.

Lo aguantó bien Deportivo Rincón hasta que todo se abrió con una pelota parada. Luciano Vietto soltó un centro preciso para que Guzmán Corujo ponga el 1-0 que le dio mucha tranquilidad al Ciclón. A partir de acá el equipo Neuquino buscó ir por el empate siguiendo el mismo plan pero el conjunto de Boedo comenzó a mostrar su superioridad.

Tras una gran jugada donde De Ritis desbordó por izquierda lanzó un centro atrás para que Vietto, figura del primer tiempo, ponga el 2-0 entrando de arremetida al área. Finalmente el 3-0 llegó tras un disparo rasante de Gulli para que Rodrigo Herrera, defensor de Deportivo Rincón, termine fallando y convierta un gol en contra. Gana el Ciclón 3-0 en 45 minutos.

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Fin del primer tiempo

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GOOOOOOL DE SAN LORENZO

Gulli disparó y Rodrigo Herrera lo metió en contra

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GOOOOLAZO DE SAN LORENZO

Centro atrás de De Ritis y bombazo de Luciano Vietto para que el Ciclón lo gane por 2-0

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Deportivo Rincón no se entrega

El equipo neuquino con sus armas busca lastimar a San Lorenzo

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Avisó Deportivo Rincón

Achetoni desbordó por derecha y el disparo se fue al lado del palo

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¡Se lo perdió Cuello!

San Lorenzo estuvo cerca del segundo

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GOOOOOL DE SAN LORENZO

De tiro libre, centro de Vietto y cabezazo de Guzmán Corujo para el 1-0 del Ciclón

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Se acercó San Lorenzo

Cuello picó al vacío y tuvo un mano a mano que no pudo aprovechar

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Partido parejo en 10 minutos

A pesar de la diferencia de categorías, Deportivo Rincón aguanta bien y a San Lorenzo
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Empezó el partido

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Formaciones confirmadas de San Lorenzo y Deportivo Rincón

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Probable formación de Deportivo Rincón

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

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Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

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TV: Dónde ver San Lorenzo vs Deportivo Rincón

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports

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