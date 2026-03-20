San Lorenzo 3-0 Deportivo Rincón: El Ciclón golea y acaricia el pase de ronda

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Resumen del Primer tiempo

El encuentro comenzó con bastante paridad a pesar de las diferencias entre ambos equipos. Deportivo Rincón apostó al orden en todas las líneas para tapar espacios y buscó salir de contra sobre todo por el costado derecho. Por su parte San Lorenzo buscó juego asociado con Gulli y Vietto mientras que Auzmendi y Cuello buscaron constantemente desmarcarse y picar al vacío.

Lo aguantó bien Deportivo Rincón hasta que todo se abrió con una pelota parada. Luciano Vietto soltó un centro preciso para que Guzmán Corujo ponga el 1-0 que le dio mucha tranquilidad al Ciclón. A partir de acá el equipo Neuquino buscó ir por el empate siguiendo el mismo plan pero el conjunto de Boedo comenzó a mostrar su superioridad.

Tras una gran jugada donde De Ritis desbordó por izquierda lanzó un centro atrás para que Vietto, figura del primer tiempo, ponga el 2-0 entrando de arremetida al área. Finalmente el 3-0 llegó tras un disparo rasante de Gulli para que Rodrigo Herrera, defensor de Deportivo Rincón, termine fallando y convierta un gol en contra. Gana el Ciclón 3-0 en 45 minutos.