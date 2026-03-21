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USA CONTRA LAS CUERDAS

Trump en la encrucijada: ¿Invasión de Kharg o retirada estratégica de Ormuz?

¿Subirá la nafta por la guerra? Trump y el dilema de enviar tropas al Estrecho de Ormuz y perder la confianza de los adeptos a MAGA

21 de marzo de 2026 - 21:06
Infografía que muestra la zona por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, actualmente bajo amenaza de bloqueo por drones iraníes. Donald Trump, insiste en enviar tropas al Estrecho de Ormuz pero la presión en su contra se hace sentir en las calles, aun entre sus fieles.

Infografía que muestra la zona por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, actualmente bajo amenaza de bloqueo por drones iraníes. Donald Trump, insiste en enviar tropas al Estrecho de Ormuz pero la presión en su contra se hace sentir en las calles, aun entre sus fieles.

El bolsillo de los estadounidenses y la estabilidad del movimiento MAGA penden de un hilo por las acciones de su país en el Estrecho de Ormuz. Mientras el precio de la gasolina amenaza con dispararse, el presidente Donald Trump analiza un despliegue de tropas sin precedentes en las costas iraníes para asegurar el flujo petrolero.

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Manifestaciones de ciudadanos estadounidenses contra el presidente Trump en las calles aleda&ntilde;as a la la Casa Blanca. Ayer, por autoritarismo: "No Kings"; en estos d&iacute;as el reclamo se fundamenta en la llegada de "nuevos cad&aacute;veres envueltos en la bandera norteamericana". "No env&iacute;en tropas a Ormuz" document&oacute; Reuters.

Manifestaciones de ciudadanos estadounidenses contra el presidente Trump en las calles aledañas a la la Casa Blanca. Ayer, por autoritarismo: "No Kings"; en estos días el reclamo se fundamenta en la llegada de "nuevos cadáveres envueltos en la bandera norteamericana". "No envíen tropas a Ormuz" documentó Reuters.

La Casa Blanca se debate entre una ofensiva total en la isla de Kharg para neutralizar la amenaza de Teherán o una retirada estratégica que podría ser vista como una derrota por sus aliados más cercanos. Con el conflicto activo desde el 28 de febrero, la presión interna crece: los ciudadanos ya no preguntan por la geopolítica, sino por cuánto más pagarán para llenar el tanque el próximo mes.

¿Qué impacto tiene el conflicto del petróleo en aguas de Ormuz?

La respuesta de Teherán ha sido asimétrica, utilizando drones armados y misiles para bloquear casi totalmente el Estrecho de Ormuz. Esta vía es vital para la economía global, ya que por allí transita (20%) del petróleo mundial.

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La falta de una planificación exhaustiva ha generado críticas internas

Según el exembajador John Bass, el gobierno no previó contingencias sobre cómo el conflicto podría desviarse del plan original. Esta incertidumbre ya se refleja en los mercados energéticos y en la presión sobre el consumidor estadounidense.

¿Cómo afecta la guerra al movimiento MAGA y la economía?

El debilitamiento del control de Trump sobre su base MAGA es evidente. Figuras influyentes del movimiento se manifestaron en contra del conflicto, temiendo el impacto económico doméstico.

  1. Precios de la gasolina: El aumento sostenido del combustible es el principal factor de erosión del apoyo popular
  2. Despliegue de tropas: Reuters informó el envío de miles de infantes de marina y marineros adicionales a Oriente Medio despierta incomodidad en los ciudadanos estadounidenses.
  3. Narrativa política: Analistas como Brett Bruen señalan que Trump ha perdido la capacidad de explicar el propósito de la guerra y los pasos por seguir.

Desafíos logísticos y militares en la costa iraní

A pesar de la superioridad militar, USA no ha logrado contrarrestar eficazmente la flota de drones iraníes. La posibilidad de una ocupación costera requeriría una movilización de recursos que la actual administración no terminó de planificar antes del estallido del 28 de febrero.

La credibilidad del esfuerzo bélico está en juego mientras Trump arremete contra los medios de comunicación, acusándolos de socavar la estrategia nacional. El éxito o fracaso de esta campaña dependerá de si logra estabilizar el flujo petrolero sin hundir la economía interna.

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FUENTE: Reuters

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