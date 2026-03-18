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PIEDRA LIBRE PARA EL JEFE DE GABINETE!!!

La diputada Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por vivienda en un country sin declarar

La legisladora de "Coherencia", Marcela Pagano, amplió su denuncia penal contra el Jefe de Gabinete por una propiedad no declarada en un country de alta gama.

18 de marzo de 2026 - 22:55
Marcela Pagano denunciò a Manuel Adorni

Marcela Pagano denunciò a Manuel Adorni

Pagano incorporó nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el barrio privado Indio Cuá Golf Club (zona Norte del Gran Buenos Aires): e inmueble no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

La denunciante se basó en testimonios de múltiples fuentes coincidentes que dan cuenta de que Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido una casa propia de dos plantas en esa exclusiva geografía.

Pagano fue contundente:

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"No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito".

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Manuel Adorni denunciado por Marcela Pagano: ¿Construyó en un barrio de lujo?

Manuel Adorni denunciado por Marcela Pagano: ¿Construyó en un barrio de lujo?

Se trata de un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz. La vivienda es de color gris verdoso y está ubicada a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Se trata de un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz. La vivienda es de color gris verdoso y está ubicada a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf.

Las fuentes indican que las expensas del lote 380 del Country habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes.

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Pagano cargò contra Adorni y su pareja: los acusa de construir una casa no declarada en country de alta gama

Pagano cargò contra Adorni y su pareja: los acusa de construir una casa no declarada en country de alta gama

¿Hasta dónde llegaría la trama de posible corrupción?

Marcela Pagano ya había llevado a tribunales a Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por los manejos que hicieron a través de la firma "MAS BE".

La empresa fue creada en junio de 2024, coincidiendo con la llegada del vocero al Gobierno.

La “compañía” presenta una cartera de solo tres clientes vinculados directamente al Estado:

-Foggia, ligada a Tecnópolis;

-National Shipping, con operaciones en YPF;

-Grupo Datco, cuyos contratos incluyen a AySA, el Banco Nación y el Banco Central.

Pagano señaló que existe una "incompatibilidad total", dado que muchas de estas entidades están bajo la órbita de Adorni. Pagano señaló que existe una "incompatibilidad total", dado que muchas de estas entidades están bajo la órbita de Adorni.

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