La diputada Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por vivienda en un country sin declarar

Las fuentes indican que las expensas del lote 380 del Country habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes.

image Pagano cargò contra Adorni y su pareja: los acusa de construir una casa no declarada en country de alta gama

¿Hasta dónde llegaría la trama de posible corrupción?

Marcela Pagano ya había llevado a tribunales a Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por los manejos que hicieron a través de la firma "MAS BE".

La empresa fue creada en junio de 2024, coincidiendo con la llegada del vocero al Gobierno.

La “compañía” presenta una cartera de solo tres clientes vinculados directamente al Estado:

-Foggia, ligada a Tecnópolis;

-National Shipping, con operaciones en YPF;

-Grupo Datco, cuyos contratos incluyen a AySA, el Banco Nación y el Banco Central.

Pagano señaló que existe una "incompatibilidad total", dado que muchas de estas entidades están bajo la órbita de Adorni. Pagano señaló que existe una "incompatibilidad total", dado que muchas de estas entidades están bajo la órbita de Adorni.