Pagano incorporó nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el barrio privado Indio Cuá Golf Club (zona Norte del Gran Buenos Aires): e inmueble no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
PIEDRA LIBRE PARA EL JEFE DE GABINETE!!!
La diputada Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por vivienda en un country sin declarar
La legisladora de "Coherencia", Marcela Pagano, amplió su denuncia penal contra el Jefe de Gabinete por una propiedad no declarada en un country de alta gama.
La denunciante se basó en testimonios de múltiples fuentes coincidentes que dan cuenta de que Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido una casa propia de dos plantas en esa exclusiva geografía.
Pagano fue contundente:
"No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito".
Las fuentes indican que las expensas del lote 380 del Country habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes.
¿Hasta dónde llegaría la trama de posible corrupción?
Marcela Pagano ya había llevado a tribunales a Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, por los manejos que hicieron a través de la firma "MAS BE".
La empresa fue creada en junio de 2024, coincidiendo con la llegada del vocero al Gobierno.
La “compañía” presenta una cartera de solo tres clientes vinculados directamente al Estado:
-Foggia, ligada a Tecnópolis;
-National Shipping, con operaciones en YPF;
-Grupo Datco, cuyos contratos incluyen a AySA, el Banco Nación y el Banco Central.