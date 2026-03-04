Lilia Lemoine volvió a cargar contra Villarruel y estalló contra Pagano: "Es una hija de puta"

Lilia Lemoine y las acusaciones de traición

Durante la entrevista, Lemoine volvió a acusar a Villarruel de haber traicionado al presidente Milei y al espacio político que los llevó al poder.

“Los que estén asociados a ella son traidores. El que se diga liberal o libertario y vaya de la mano de ella es un mentiroso desgraciado”, afirmó.

La diputada también sostuvo que la vicepresidenta nunca estuvo realmente alineada con el proyecto libertario. Según su interpretación, Villarruel habría construido una imagen pública que no se corresponde con su verdadera posición política.

“No es que Villarruel era buenísima y de pronto se volvió mala. Ponía una cara, fingía ser algo que no es y después traicionó al Presidente como traicionó a todos sus aliados previos”, aseguró.

En ese contexto, Lemoine planteó que la vicepresidenta no actúa como una voz crítica dentro del oficialismo, sino como una figura opositora.

“No es una voz crítica del Gobierno. Es oposición natural al Gobierno”, sostuvo.

Críticas e insultos contra Marcela Pagano

La diputada libertaria también dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar a su colega Marcela Pagano, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace tiempo.

Lemoine reaccionó con dureza a recientes declaraciones de Pagano vinculadas a la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estuvo detenido en Venezuela.

En ese contexto, la legisladora libertaria rechazó que se deba agradecer al gobierno venezolano por la liberación del gendarme.

“No es un gobierno, es un régimen”, sostuvo.

Luego lanzó una frase aún más dura contra su compañera de bloque :

“Es una hija de puta, no hay otro calificativo que le quepa”.

La diputada también la describió como “un arquetipo de villana de telenovela, bien malvada”, profundizando así el enfrentamiento personal que mantienen desde hace meses.

Debate sobre el futuro político del espacio

En la entrevista, Lemoine también se refirió a versiones sobre una posible reforma constitucional que permitiría una continuidad indefinida del presidente Milei en el poder, una idea que rechazó.

Según explicó, el mandatario no busca concentrar poder, sino abrir el camino para que otras figuras del espacio puedan sucederlo en el futuro.

“El Presidente no es alguien que se arrogue todo el poder, sino que abre el juego para que lo puedan suceder”, afirmó.

En ese sentido, mencionó algunos nombres dentro del espacio que, a su juicio, podrían tener proyección política dentro del oficialismo, como el vocero presidencial Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o incluso dirigentes provenientes de otros espacios que se acercaron al proyecto libertario.

Mientras tanto, las declaraciones de Lemoine volvieron a poner en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo, en un momento en que el Gobierno busca consolidar su agenda legislativa y avanzar con reformas clave en el Congreso.

