"Fue una reunión muy amena y cordial, le expuse mis motivos (a Milei) que le adelanté hace tiempo. Mis motivos son mi vida, mi familia y fueron 2 años y medio de sacrificios. La elección de Juan Bautista Mahiques es buena", dijo Cúneo Libarona tras la reunión con Milei en la Quinta de Olivos.
RECAMBIO
Ganó Karina Milei: Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola a Justicia
Tras reunirse con Milei, Mariano Cúneo Libarona dejó el Ministerio de Justicia y lo reemplazará Juan Bautista Mahiques. Santiago Viola nuevo secretario del área
Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, doble derrota de Santiago Caputo
"Yo hice un montón, la ley de minoridad, ordené el Inadi, 17 provincias con sistema acusatorio...ya está el camino sembrado", enumeró este miércoles (4/3) a Radio Mitre Cúneo Libarona al defender su salida del ministerio donde contó que nadie quería que se vaya.
" Santiago Viola será el secretario de Justicia", confirmó el saliente ministro acerca del abogado y apoderado de La Libertad Avanza que responde a Karina Milei, gran ganadora en este recambio ministerial sobre el asesor Santiago Caputo, que perdió al saliente secretario Amerio.
Desembarco de Mahiques con guiño a Karina Milei
El designado ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques agradeció este miércoles 4/3 en un mensaje en su cuenta de la red social X al presidente Javier Milei por su “confianza” para nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.
“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, escribió Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.
Mahiques no olvidó de agradecer especialmente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que lo eligió para el cargo, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.
Tras expresar su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, reflexionó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.
“Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, concluyó.
