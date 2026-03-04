Ganó Karina Milei: Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola a Justicia

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Mahiques no olvidó de agradecer especialmente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que lo eligió para el cargo, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

image

Tras expresar su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, reflexionó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

“Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Otra gran empresa blanqueó su situación crítica y busca evitar la quiebra

A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump

Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios

AFA ratificó el paro: Cuándo se juega la fecha 9 del Torneo Apertura