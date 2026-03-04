El conflicto entre Nancy Pazos y Telefe sumó un nuevo capítulo y todo indica que la relación llegó a su fin. Desde LAM confirmaron que la panelista no regresará a A la Barbarossa, en medio de un clima tenso que se arrastraba desde diciembre del 2025. En los pasillos del canal hablan de un desgaste que ya era inocultable.
"FUERA"
No vas más: Telefe le bajó la persiana a Nancy Pazos
Ángel de Brito reveló detalles de la negociación trunca entre Telefe y la comunicadora que seguirá su camino profesional por C5N y Radio 10.
Fue Ángel de Brito quien dio detalles del trasfondo al iniciar el tema expresando: "Fuera de Telefe, Nancy Pazos". Según contó al aire, la periodista mantuvo reiteradas reuniones con las autoridades donde le pedían que “baje un cambio”. Un mensaje que, lejos de ordenar la situación, terminó profundizando la distancia. Para muchos, el canal de las pelotas se cansó de las polémicas y decidió soltarle la mano.
Mientras tanto, la comunicadora confirmó su continuidad en C5N, donde seguirá formando parte de Duro de Domar e Inteligencia Artesanal y frente al micrófono de Radio 10 en el ciclo radial El amor es más fuerte. La versión que circula es que algunos compañeros se habrían sentido incómodos con ciertas actitudes al aire. Ese habría sido el detonante final de una convivencia que ya venía resquebrajada.
Es preciso recordar que hace algunos días, al ser consultada sobre qué iba a pasar en el ciclo televisivo que conduce Georgina Barbarossa indicó que había un 50% de posibilidades de seguiro y otro porcentaje igual de que no. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y las autoridades de la señal televisiva consideran que el vínculo está terminado y que no hay marcha atrás.
El coqueteo de Nancy Pazos con El Trece
Es preciso recordar que Nancy Pazos hace algunos días estuvo sentada en la mesa de Mirtha Legrand mediante la pantalla de El Trece.
Asimismo, luego de que Ángel de Brito mencionara la salida de la panelista de A la Barbarossa fueron varias de las "angelitas" que señalaron la posibilidad de que cambie de canal y se sume al panel de La mañana con Moria.
Además, Moria Casán fue quien reconoció que la invitó a formar parte: “La invitación se la hice yo, mi producción no me dijo nada todavía, pero fue una idea mía”.
Sin embargo, la panelista bajó el tono a esa versión y aclaró que, de darse, sería solo como invitada y no como integrante estable del equipo.
