No vas más: Telefe le bajó la persiana a Nancy Pazos

El coqueteo de Nancy Pazos con El Trece

Es preciso recordar que Nancy Pazos hace algunos días estuvo sentada en la mesa de Mirtha Legrand mediante la pantalla de El Trece.

Asimismo, luego de que Ángel de Brito mencionara la salida de la panelista de A la Barbarossa fueron varias de las "angelitas" que señalaron la posibilidad de que cambie de canal y se sume al panel de La mañana con Moria.

Además, Moria Casán fue quien reconoció que la invitó a formar parte: “La invitación se la hice yo, mi producción no me dijo nada todavía, pero fue una idea mía”.

Sin embargo, la panelista bajó el tono a esa versión y aclaró que, de darse, sería solo como invitada y no como integrante estable del equipo.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Tension total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."