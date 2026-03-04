¿Menos violencia en Santa Fe?: Caen los homicidios y avanzan por el narcotráfico

image El gobernador aseguró que la inversión pública en el Servicio Penitenciario tiene por objetivo "seguir reduciendo el delito y la violencia en las calles". Foto: Gobierno de Santa Fe

Agenda prioritaria

Dentro de esa inversión, el gobernador resaltó que "La misma cantidad de celdas penitenciarias que se habían construido en los últimos 100 en Santa Fe, sean similares en las que se construirán en estos cuatro años", con el propósito de que los agentes penitenciarios "trabajen en condiciones diferentes para que su labor permita mantener los estándares que tenemos en este momento y seguir reduciendo el delito y la violencia en las calles".

Como cierre, insistió en que la agenda de la seguridad pública es "la principal que tiene este Gobierno Provincial que los va a escuchar, respetar y respaldar en su labor cotidiana para que tengan el poder de ejercer el orden en los ámbitos donde deben hacerlo".

Instituciones fuertes y personal capacitado

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, subrayó que los nuevos suboficiales inician su labor "en un momento decisivo para la Provincia porque hace 3 años teníamos la tasa de homicidios más alta y hoy tenemos la tasa más baja de la historia".

Sobre esa línea, indicó que la política de seguridad requiere de "resultados sostenidos con instituciones fuertes, personal formado y un sistema penitenciario ordenado, con autoridad legítima y reglas claras".

Posteriormente, ratificó que la formación de nuevos agentes es "una inversión estratégica del Gobierno Provincial, una apuesta y un acto de extrema confianza a partir de fortalecer la conducción de la cárcel y avanzando con el profesionalismo", dentro de un proyecto de infraestructura pública penitenciaria que incluye "ampliación y recuperación de las unidades, incorporación de tecnología al control, orden y seguridad, que necesitan de personal capacitado, disciplinado y comprometido con su función".

Maximiliano Pullaro avanza sobre el narcotráfico

En los últimos días, fuerzas provinciales detuvieron en Rosario a dos jóvenes vinculados a la banda Los Menores y a otro hombre investigado por el ataque a tiros contra un supermercado de barrio República de la Sexta.

El sábado fue capturado Roque Alejandro Romero, alias 'Roco', de 22 años, quien contaba con pedido de captura. Según fuentes oficiales, es investigado como presunto integrante relevante dentro de la estructura de Los Menores.

El clan es investigado por la Fiscalía de Santa Fe en diferentes causas vinculadas a balaceras y amenazas. En las últimas semanas se registraron ataques armados y mensajes intimidatorios en la zona sur.

Con estas detenciones, la Justicia busca desarticular parte de la estructura operativa del grupo. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas.

image El ascenso de "Los Menores" y la nueva configuración del crimen en Rosario.

