Desenmascararon al "clon" de Jim Carrey y la verdad tras el actor es todavía más bizarra

La drag artist que enloqueció a todos

El punto de quiebre llegó cuando la artista Alexis Stone publicó en Instagram una foto del evento con el texto: "Alexis Stone as Jim Carrey in Paris". El posteo hizo colapsar las teorías. Hasta Megan Fox comentó angustiada pidiendo que alguien le dijera si era real. Katy Perry tiró una diana como emoji.

image

Finalmente, los organizadores de los Premios César y el representante personal de Carrey salieron a aclarar la situación: era él, en persona, recibiendo su premio merecido.

El discurso que nadie escuchó por culpa del delirio fue, según los presentes, uno de los más emotivos de la noche.

----------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Ricky Sarkany: "Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz"