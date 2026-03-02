Jim Carrey recibió el César de Honor en la ceremonia más importante del cine francés, en París. Pero en lugar de celebrar su discurso —que dio íntegramente en francés— las redes estallaron con algo mucho más delirante: la teoría de que el actor fue reemplazado por un clon.
QUEREMOS A JIM
Desenmascararon al "clon" de Jim Carrey y la verdad tras el actor es todavía más bizarra
¿Qué está pasando con Jim Carrey? Nadie tiene respuestas y hasta se habló de un clon. Lo peor es que la teoría no estuvo tan errada.
¿Cómo nació el delirio de Jim Carrey?
La aparición del actor en una ceremonia de cine desató una catarata de teorías conspirativas. Lo que empezó como un comentario viral terminó con un escándalo mediático de proporciones globales.
Todo empezó por unas imágenes donde el rostro del actor de 64 años lucía diferente. Rápidamente, cuentas con decenas de miles de seguidores en X aseguraron que "ese no era Carrey". Algunos fueron más lejos: afirmaron que fue "clonado y asesinado por satanistas". El caos estaba servido.
Para sumar leña al fuego, resurgió un viejo clip del actor en el programa de David Letterman, donde contaba que usaba dobles para despistar a los paparazzi. El contexto importó poco: la viralización hizo el resto.
La drag artist que enloqueció a todos
El punto de quiebre llegó cuando la artista Alexis Stone publicó en Instagram una foto del evento con el texto: "Alexis Stone as Jim Carrey in Paris". El posteo hizo colapsar las teorías. Hasta Megan Fox comentó angustiada pidiendo que alguien le dijera si era real. Katy Perry tiró una diana como emoji.
Finalmente, los organizadores de los Premios César y el representante personal de Carrey salieron a aclarar la situación: era él, en persona, recibiendo su premio merecido.
El discurso que nadie escuchó por culpa del delirio fue, según los presentes, uno de los más emotivos de la noche.
