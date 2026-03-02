Franco Mastantuono se fue expulsado en la derrota del Real Madrid ante Getafe este lunes. El joven argentino vio la roja directa en un confuso episodio y se marchó lleno de bronca. Con este resultado, el conjunto Merengue se aleja de la punta y el Barcelona agradece.
EN LA DERROTA DEL REAL MADRID
La furia de Franco Mastantuono por una expulsión inesperada que lo dejó atónito
Franco Mastantuono había ingresado en el segundo tiempo y, sobre el final, el jugador del Real Madrid vio la roja directa. ¿Le dijo algo al árbitro?
Franco Mastantuono tuvo una mala jornada en el Santiago Bernabeu. En territorio Merengue, un débil Getafe dio el batacazo inesperado justo en la recta final de la temporada. Un momento delicado en el que no se pueden conceder licencias porque la carrera por el título se define fecha a fecha.
Con el Atlético de Madrid y el Villarreal algo lejos, parecería que la definición del título de LaLiga se debatirá entre Barcelona y Real Madrid. Con esta derrota, los catalanes conservaron su liderazgo en la tabla de posiciones pero por sobre todo pudieron alejarse de los madrileños.
Por ahora, el Barcelona lleva 64 puntos. El Real Madrid suma 60.
En medio de una mala noche, Franco Mastantuono se llevó la peor porción de la torta. El ex River Plate había ingresado en el complemento, más precisamente al minuto 70', para ayudar a su equipo a revertir el 1-0 que acarreaba desde el primer tiempo, cuando Satriano marcó para la visita.
Sin embargo, sobre el final del cotejo, al minuto 95', Franco Mastantuono quedó absolutamente sorprendido cuando el árbitro del cotejo, Alejandro Muñiz Ruiz, le mostró la tarjeta roja.
En el video no se llega a ver con claridad la secuencia, pero sí se puede observar que el volante argentino le estaba haciendo reproches. En un momento dado, es claro que el futbolista se detiene y, evidentemente, le dice algo. Eso provocó el enojo de Muñiz Ruiz, que le sacó roja directa. ¿Lo habrá insultado?
Quizás también te interese leer: Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles
Lo cierto es que la expulsión desató la furia de Franco Mastantuono, que no podía entender la decisión del juez.
Arbeloa, molesto con Mastantuono por la tarjeta roja: "No puede pasar"
En la conferencia de prensa post partido, el DT del equipo, Álvaro Arbeloa, declaró: "Son cosas que no pueden pasar. La de Mastantuono... no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro pero si lo ha expulsado será por algo. No podemos tener este tipo de acciones".