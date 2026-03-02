La furia de Franco Mastantuono por una expulsión inesperada que lo dejó atónito

image La Casablanca no pudo de local FOTO: Real Madrid Sitio Oficial

Sin embargo, sobre el final del cotejo, al minuto 95', Franco Mastantuono quedó absolutamente sorprendido cuando el árbitro del cotejo, Alejandro Muñiz Ruiz, le mostró la tarjeta roja.

En el video no se llega a ver con claridad la secuencia, pero sí se puede observar que el volante argentino le estaba haciendo reproches. En un momento dado, es claro que el futbolista se detiene y, evidentemente, le dice algo. Eso provocó el enojo de Muñiz Ruiz, que le sacó roja directa. ¿Lo habrá insultado?

Quizás también te interese leer: Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles

Lo cierto es que la expulsión desató la furia de Franco Mastantuono, que no podía entender la decisión del juez.

Arbeloa, molesto con Mastantuono por la tarjeta roja: "No puede pasar"

En la conferencia de prensa post partido, el DT del equipo, Álvaro Arbeloa, declaró: "Son cosas que no pueden pasar. La de Mastantuono... no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro pero si lo ha expulsado será por algo. No podemos tener este tipo de acciones".

VIDEO: El árbitro expulsa a Franco Mastantuono en la derrota del Real Madrid vs. Getafe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028592501871833347&partner=&hide_thread=false ¡¡EXPULSADO MASTANTUONO POR INSULTAR AL ÁRBITRO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡FRANCO SE FUE SILBADO CON EL REAL MADRID PERDIENDO 1-0 ANTE GETAFE!!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xfeEgAKmDh — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

+ de Golazo24