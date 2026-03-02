urgente24
DINERO transferencias > provincias > Tesoro Nacional

APORTE DIRECCIONADO

Transferencias a provincias se desploman 35,7%: CABA se lleva el 73% y deja al resto con migajas

Mientras CABA se lleva la mayor parte de las transferencias no automáticas, muchas provincias recibieron hasta un 99% menos que el año pasado.

02 de marzo de 2026 - 19:07
Las transferencias no automáticas a provincias fueron las segundas peores desde 2005.

Las transferencias no automáticas a provincias fueron las segundas peores desde 2005.

Montaje: Urgente24

En febrero de este año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias descendieron 35,7% reales con respecto al mismo mes del año pasado. Ascendieron a un total de $120.934 millones. Con estos datos, sería el segundo peor febrero desde 2005, solo superando a 2024.

La mayor parte de las transferencias fueron para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según un informe de Politikon Chaco:

En el contexto de bajas transferencias a subnacionales, hubo dos actividades que concentraron la enorme mayoría de los envíos. Las transferencias a CABA por Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022 totalizaron $ 87.784 millones y explicaron así el 73% del total de los envíos no automáticos de febrero 2026; y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron por $ 20.000 millones, concentrando el 17% de los fondos distribuidos. En conjunto, explicaron el 90% del total del mes; por ende, el resto de las actividades por las que hubo envíos no automáticos explicaron solo el 10% del total del mes. En el contexto de bajas transferencias a subnacionales, hubo dos actividades que concentraron la enorme mayoría de los envíos. Las transferencias a CABA por Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022 totalizaron $ 87.784 millones y explicaron así el 73% del total de los envíos no automáticos de febrero 2026; y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron por $ 20.000 millones, concentrando el 17% de los fondos distribuidos. En conjunto, explicaron el 90% del total del mes; por ende, el resto de las actividades por las que hubo envíos no automáticos explicaron solo el 10% del total del mes.

Seguir leyendo

image
Transferencias no autom&aacute;ticas por distrito para febrero de cada a&ntilde;o. Fuente: Politikon Chaco.

Transferencias no automáticas por distrito para febrero de cada año. Fuente: Politikon Chaco.

Cuánto recibió cada provincia

CABA además obtuvo alrededor de otros $800 millones, haciendo que fuera el distrito con más aportes.

CABA recibió “$ 88.597 millones equivalente al 73,3% del total del mes. En segundo lugar se ubicó Misiones, con $ 8.037 millones (6,6% del total) apoyado en dos actividades: un ATN por $ 4.000 millones y fondos del Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas por igual monto. El podio se completó con Neuquén que recibió $ 5.764 millones (4,8% del total) apoyado en un ATN por $ 2.000 millones y fondos correspondientes al programa Estímulo a la Producción de Gas Natural por otros $ 3.732 millones, entre otros”, agregó el informe.

Las provincias que menos transferencias no automáticas recibieron fueron: Chaco ($8 millones), Catamarca ($17 millones) y Formosa ($20 millones).

image
Transferencias no autom&aacute;ticas de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Transferencias no automáticas de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Sin embargo, en la comparación interanual, las variaciones entre provincias fueron muy dispares. Santa Cruz recibió 1562% más que en febrero 2025. Salta obtuvo un crecimiento de 1449,2% y Corrientes, 632,9%. Del otro lado, las que más cayeron fueron Río Negro, con una baja de -99,1% interanual, seguida de Chaco, con -98,7% y Mendoza, con -98,5%.

image
Variaci&oacute;n real interanual de las transferencias de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Variación real interanual de las transferencias de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

ATN por provincia

Con respecto a los ATN, los aportes de febrero fueron de alrededor de $20.000 millones distribuidos de la siguiente manera: Misiones, Salta y Santa Cruz ($4.000 millones cada una), Corrientes y Jujuy ($3.000 millones cada una) y Neuquén ($2.000 millones).

Politikon Chaco analizó que “en este mismo mes, el fondo ATN totalizó $ 85.047 millones según DNAP; por ende, la ejecución del mismo llegó al 23,5%, levemente inferior a febrero 2025 que fue de 25,7%”.

Las transferencias no automáticas en el primer bimestre 2026

En el análisis bimestral, las transferencias no automáticas totalizaron $160.425 millones, lo que refleja una baja del 47,2% real interanual. Al igual que febrero, es el segundo peor primer bimestre desde 2005, solo superando a 2024.

image
Transferencias no autom&aacute;ticas del primer bimestre 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Transferencias no automáticas del primer bimestre 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Politikon Chaco detalló “Del total distribuido, CABA (55,5%), Entre Ríos (7,5%), Córdoba (6,3%), La Pampa (6,3%) y Misiones (5,0%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Formosa, Catamarca y Chaco son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,03% del total entre los tres)”.

ATN del primer bimestre

“La provincia de Corrientes es hasta el momento las más beneficiada por este reparto, con un total de $ 6.000 millones captados ($ 3.000 millones en enero y otro monto igual en febrero), seguida por Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut con $ 4.000 millones en cada caso; Jujuy con $ 3.000 millones y cierra Neuquén con $ 2.000 millones”, agrega el informe.

image
ATN del primer bimestre 2026, por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

ATN del primer bimestre 2026, por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES