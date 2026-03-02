Transferencias a provincias se desploman 35,7%: CABA se lleva el 73% y deja al resto con migajas

Las provincias que menos transferencias no automáticas recibieron fueron: Chaco ($8 millones), Catamarca ($17 millones) y Formosa ($20 millones).

image Transferencias no automáticas de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Sin embargo, en la comparación interanual, las variaciones entre provincias fueron muy dispares. Santa Cruz recibió 1562% más que en febrero 2025. Salta obtuvo un crecimiento de 1449,2% y Corrientes, 632,9%. Del otro lado, las que más cayeron fueron Río Negro, con una baja de -99,1% interanual, seguida de Chaco, con -98,7% y Mendoza, con -98,5%.

image Variación real interanual de las transferencias de febrero 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

ATN por provincia

Con respecto a los ATN, los aportes de febrero fueron de alrededor de $20.000 millones distribuidos de la siguiente manera: Misiones, Salta y Santa Cruz ($4.000 millones cada una), Corrientes y Jujuy ($3.000 millones cada una) y Neuquén ($2.000 millones).

Politikon Chaco analizó que “en este mismo mes, el fondo ATN totalizó $ 85.047 millones según DNAP; por ende, la ejecución del mismo llegó al 23,5%, levemente inferior a febrero 2025 que fue de 25,7%”.

Las transferencias no automáticas en el primer bimestre 2026

En el análisis bimestral, las transferencias no automáticas totalizaron $160.425 millones, lo que refleja una baja del 47,2% real interanual. Al igual que febrero, es el segundo peor primer bimestre desde 2005, solo superando a 2024.

image Transferencias no automáticas del primer bimestre 2026 por distrito. Fuente: Politikon Chaco.

Politikon Chaco detalló “Del total distribuido, CABA (55,5%), Entre Ríos (7,5%), Córdoba (6,3%), La Pampa (6,3%) y Misiones (5,0%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Formosa, Catamarca y Chaco son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,03% del total entre los tres)”.

ATN del primer bimestre

“La provincia de Corrientes es hasta el momento las más beneficiada por este reparto, con un total de $ 6.000 millones captados ($ 3.000 millones en enero y otro monto igual en febrero), seguida por Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut con $ 4.000 millones en cada caso; Jujuy con $ 3.000 millones y cierra Neuquén con $ 2.000 millones”, agrega el informe.

image ATN del primer bimestre 2026, por provincia. Fuente: Politikon Chaco.

