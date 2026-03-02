Redes sociales: Cada vez hay menos interés por el discurso de Milei en el Congreso

Así, la reducción del interés sobre el discurso presidencial en el Congreso en la conversación en redes mantiene un sesgo declinante constante, en el que las menciones al respecto se achicaron un 35% entre la 1ra y la 3ra aparición de Milei ante la Asamblea Legislativa.

Pero esta reducción del ecosistema de menciones fue mejor aprovechada por el oficialismo, que logró dominar la presencia digital e imponer un sesgo positivo en la conversación, algo que no había logrado el año pasado.

"Todos los referentes de la comunidad oficialista participaron de la conversación y llevaron positividad hacia el presidente", describe la consultora.

Según el informe de AdHoc, las "emociones" asociadas a las publicaciones que mencionan el término "Milei" fueron positivas en el 52% de la conversación total, contra el 41% que fueron negativas.

image

En 2025, las proporciones habían sido 33% y 52%, respectivamente, con una alta "neutralidad", que fue del 15%, en contraste con el 5% de este año.

Para dar vuelta ese resultado -detalla el estudio- fue decisiva la participación de cuentas identificadas directamente con el Gobierno, como Agarrá la Pala y la del portal La Derecha Diario, y la del propio Presidente.

"¿La chicana disruptiva sirvió? Para las comunidades oficialistas sí. Los principales influenciadores libertarios trabajaron muchísimo para darle positividad a Milei. Sin embargo el interés fue menor que otros años", analizó Javier Correa, director de AdHoc.

