Irán en furia, Francia con más ojivas y España niega sus bases a Trump

"Tenemos el Ejército más eficaz de Europa, gracias a las decisiones tomadas por nuestros antecesores tras la Segunda Guerra Mundial", sentenció, en referencia directa a Charles de Gaulle, el padre de la disuasión nuclear francesa.

Francia podría colaborar con sus aliados europeos en el despliegue de sus cazas Rafale, equipados con misiles ASMP-A, para llevar a cabo maniobras de disuasión nuclear, mientras Irán lanza misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la jurisdicción persa.

Además, se prevé que los cuatro submarinos nucleares franceses, recién equipados con la última generación de misiles balísticos M51.3, también puedan ser incluidos en futuras misiones de seguridad europea.

"Los europeos se han habituado a que su seguridad dependa de las normas de seguridad establecidas por terceros", lanzó Macron en su discurso de 40 minutos. "Seamos claros: ésa era la arquitectura de seguridad europea con acuerdos que datan de la Guerra Fría... Nuestra época exige un enfoque diferente. Debemos reconstruir las reglas. Lo que más deseo es que los europeos recuperen su propio destino", añadió.

El jefe de Estado galo vaticinó que "el próximo medio siglo será una era de armas nucleares". "La arquitectura global del control de armas nucleares está tan debilitada que se asemeja a un campo en ruinas, y esto no contribuye a fomentar la confianza necesaria para reconstruir los estándares de seguridad colectiva", dijo.

ATAQUE DE USA CONTRA PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ FOTO DE ATAQUE ESTADOUNIDENSE CONTRA INSTALACIÓN NUCLEAR PERSA (BLOOMBERG)

El mandatario del Palacio de Elíseo recalcó cómo "la guerra lenta y cruel de Rusia contra la vecina Ucrania constituye un grave riesgo para Europa". "Esta misma Rusia, abrazando el revisionismo y el imperialismo brutal, continúa desarrollando nuevas armas, como misiles nucleares hipersónicos, torpedos nucleares e incluso un proyecto particularmente peligroso para la humanidad que implica el lanzamiento de armas nucleares al espacio", añadió el presidente francés.

"Los últimos seis años han pesado sobre Francia y Europa como décadas, y los últimos meses como años", concluyó Macron. "Nuestros competidores han evolucionado, y también nuestros socios. El mundo se está volviendo más desafiante y las últimas horas lo han demostrado una vez más. Por lo tanto, es mi deber anunciar con gravedad ante la nación un cambio a la altura de nuestros desafíos nacionales y europeos", expresó al anunciar que habí ordenado a su adminitración el aumento de cabezas de ojivas nucleares como 'disuación nuclear'.

El Gobierno de Pedro Sánchez le niega a Trump el acceso a sus bases

El Gobierno de España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez —rival de Donald Trump—, ha negado a Estados Unidos el permiso para usar bases militares operadas conjuntamente para atacar Irán, en un contexto en que La Moncloa aumenta sus críticas contra “la intervención militar injustificada y peligrosa” en el país persa.

El presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, ha condenado explícitamente durante este lunes la "acción militar unilateral" de Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo que contribuye a un "orden internacional más hostil e incierto", así como le ga negado a la Casa Blanca a que utilice las bases de Rota y Morón para los continuos ataques contra Irán.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, dijo el lunes que si bien el gobierno quiere “democracia, libertad y derechos fundamentales para el pueblo iraní”, bajo ningún concepto permitirá que sus bases sean utilizadas en la acción militar en curso.

“Quiero ser muy claro y directo”, declaró a Telecinco. “Las bases no se están utilizando, ni se utilizarán, para nada que no esté en el acuerdo [con EE. UU.], ni para nada que no esté contemplado en la Carta de la ONU”, sentenció.

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo

¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!