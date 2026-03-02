Luis Caputo traduce: "Ricos a dedo", inflación 0 en agosto y desempleo exprés

Buscamos la formalización del empleo y que el problema no sea más si te despiden. Se echa gente en todos los países y no es un drama porque a las 48 horas consiguen un empleo mejor, aseguró. Buscamos la formalización del empleo y que el problema no sea más si te despiden. Se echa gente en todos los países y no es un drama porque a las 48 horas consiguen un empleo mejor, aseguró.

Luis Caputo

El no boom de importaciones y el “riesgo kuka”

Respecto a los productos del exterior, Caputo negó la presencia de un “boom” de ingresos y señaló ejemplos como los de Paraguay, Uruguay y Chile. “En esos países ves una cantidad de productos importados impresionante. Todo lo que abrimos es para favorecer la inversión y a los emprendedores. Algo distinto al modelo prebendario”, insistió.

Ya en el plano político, Caputo ponderó el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y apuntó contra la oposición. “Sigue vigente el riesgo kuka. Eso dicen los mercados con el riesgo país en 530 puntos. Tenemos que convivir con eso. Si nos va bien, el kirchnerismo muere. Incluso los propios peronistas se han dado cuenta de eso”, aseguró.

Respecto a las reformas prometidas en el discurso presidencial, el ministro de Economía aseguró que se trata de una profundización del rumbo que ya está instalado. En ese sentido, destacó las privatizaciones y los recortes impositivos como las principales maniobras, y descartó “leyes paquete” como la reforma laboral sancionada el viernes pasado.

Créditos, dólares e inflación

Por otra parte, Caputo indicó que el objetivo económico central para alcanzar el crecimiento deseado es la reactivación del crédito al consumo. Según el funcionario, Argentina mantiene un nivel de crédito casi nulo con apenas el 3%, mientras que en países desarrollados ese porcentaje se eleva por encima del 90%.

“Una persona que accede a un departamento se tiene que comprar un sillón, una mesa, una cama, vasos, jarras. Todo eso moviliza la economía. Acá tenes que trabajar 30 años y, si te va bien, te podes comprar algo. Así es muy difícil crecer”, aseguró Caputo.

En cuanto al dólar, Caputo aseguró que la búsqueda es la baja volatilidad. “Vamos a seguir siempre dentro de este esquema. Pedir que intervengamos, tanto arriba como abajo, es desconocer el mercado. No es una ciencia exacta. Si le ponemos piso, es en favor de los especuladores. Sería soberbio hablar de una cantidad de dólares a comprar. Si podemos estimar, lo que hemos debatido con el FMI”, indicó.

Referido al ritmo de aumento de precios, Caputo estimó una inflación de febrero con menor altura que la de enero. Además, el funcionario admitió que guardan esperanzas de alcanzar una cifra por debajo de cero a partir de agosto.

Si no es en agosto será un poco más tarde, pero va a llegar. Los países que se estabilizaron les llevó desde 8 a 20 años alcanzar un dígito de inflación anual. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase antes con un programa mucho más agresivo. Si no es en agosto será un poco más tarde, pero va a llegar. Los países que se estabilizaron les llevó desde 8 a 20 años alcanzar un dígito de inflación anual. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase antes con un programa mucho más agresivo.

