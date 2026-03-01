Polémica: ya está preparada la señal única por la que se verá el rating de la Cadena Nacional

image Javier Milei y otra cadena nacional con polémica por las mediciones de rating

El domingo 1/3 regresa la polémica por el rating

En 2025, discurso con el que el mandatario detalló el proyecto de Presupuesto 2026, produjo un bajón en los promedios de todas las señales de aire.

El día escogido no había sido entonces el mejor (un lunes) ya que se interrumpieron programas que la tele audiencia suele disfrutar en el horario central o prime time.

Sin embargo, pudo saberse luego que en la previa de la cadena:

-Telefe estaba al frente con 8.9 puntos pero bajó a 7,7,

-El Trece con Telenoche marcaba 6.0 y luego 5,3,

-América TV con LAM mutó desde 4.0 puntos a 2,6

-El Nueve con Bendita TV conseguía 3.0 y cayó hasta 2,2 puntos de rating.

Concretamente, millones de televidentes mudaron hacia los deportes, las películas, los documentales o, directamente, apagaron la TV. Pero, para las planillas de Kantar IBOPE, cada canal marcaba 0 punto.