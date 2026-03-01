urgente24
NO SE MEDIRÁ LA AUDIENCIA POR CANALES

Polémica: ya está preparada la señal única por la que se verá el rating de la Cadena Nacional

Desde 2024, la medidora Ibope se vio obligada a actualizar el criterio de las mediciones de los datos de audiencia cada vez que se emite una cadena presidencial.

01 de marzo de 2026 - 20:19
Polemica por la forma de medir el rating de la cadena nacional

Cuando en septiembre de 2025 el presidente Javier Milei recurrió a una cadena nacional para anunciar el envío del presupuesto al Congreso Nacional, no se permitió la difusión de guarismos canal por canal y se generó una gran polémica.

Se utilizó un número único que correspondía a la sumatoria de los 6 canales de aire (Telefe, El Trece, Canal 9, América TV, TV Pública y Net TV) y los 6 de información (TN, C5N, LN+, Crónica TV, Canal 26 y A24).

En esa ocasión, el primer mandatario recurrió a un tono moderado y aseguró “lo peor ya pasó”.

La transmisión se había dado en media de un clima de tensión ya que el oficialismo había perdido por 14 puntos la provincia de Buenos Aires en comicios para escoger legisladores a nivel local y del estado sub nacional.

El desplome en el rating de los canales durante la cadena nacional derivó entonces en una llamativa anomalía en la publicación de las mediciones.

Javier Milei y otra cadena nacional con pol&eacute;mica por las mediciones de rating

Javier Milei y otra cadena nacional con polémica por las mediciones de rating

El domingo 1/3 regresa la polémica por el rating

En 2025, discurso con el que el mandatario detalló el proyecto de Presupuesto 2026, produjo un bajón en los promedios de todas las señales de aire.

El día escogido no había sido entonces el mejor (un lunes) ya que se interrumpieron programas que la tele audiencia suele disfrutar en el horario central o prime time.

Sin embargo, pudo saberse luego que en la previa de la cadena:

-Telefe estaba al frente con 8.9 puntos pero bajó a 7,7,

-El Trece con Telenoche marcaba 6.0 y luego 5,3,

-América TV con LAM mutó desde 4.0 puntos a 2,6

-El Nueve con Bendita TV conseguía 3.0 y cayó hasta 2,2 puntos de rating.

Concretamente, millones de televidentes mudaron hacia los deportes, las películas, los documentales o, directamente, apagaron la TV. Pero, para las planillas de Kantar IBOPE, cada canal marcaba 0 punto.

