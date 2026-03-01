Polémica: ya está preparada la señal única por la que se verá el rating de la Cadena Nacional

Cuando en septiembre de 2025 el presidente Javier Milei recurrió a una cadena nacional para anunciar el envío del presupuesto al Congreso Nacional, no se permitió la difusión de guarismos canal por canal y se generó una gran polémica.
Desde 2024, la medidora Ibope se vio obligada a actualizar el criterio de las mediciones de los datos de audiencia cada vez que se emite una cadena presidencial.
Se utilizó un número único que correspondía a la sumatoria de los 6 canales de aire (Telefe, El Trece, Canal 9, América TV, TV Pública y Net TV) y los 6 de información (TN, C5N, LN+, Crónica TV, Canal 26 y A24).
En esa ocasión, el primer mandatario recurrió a un tono moderado y aseguró “lo peor ya pasó”.
La transmisión se había dado en media de un clima de tensión ya que el oficialismo había perdido por 14 puntos la provincia de Buenos Aires en comicios para escoger legisladores a nivel local y del estado sub nacional.
El domingo 1/3 regresa la polémica por el rating
En 2025, discurso con el que el mandatario detalló el proyecto de Presupuesto 2026, produjo un bajón en los promedios de todas las señales de aire.
El día escogido no había sido entonces el mejor (un lunes) ya que se interrumpieron programas que la tele audiencia suele disfrutar en el horario central o prime time.
Sin embargo, pudo saberse luego que en la previa de la cadena:
-Telefe estaba al frente con 8.9 puntos pero bajó a 7,7,
-El Trece con Telenoche marcaba 6.0 y luego 5,3,
-América TV con LAM mutó desde 4.0 puntos a 2,6
-El Nueve con Bendita TV conseguía 3.0 y cayó hasta 2,2 puntos de rating.