Pavel Durov, Telegram y Total Glitch: El "mártir" de la privacidad ante la justicia francesa

Esta narrativa contradictoria alimenta la desconfianza de excolaboradores como Axel Neff, quien sostiene que Durov construye sus propias verdades para manipular la opinión pública y consolidar un poder que ya supera los $50.000 millones en valoración teórica.

El desenlace de este conflicto judicial no solo marcará el destino personal de Durov, sino que redefinirá las reglas para todas las redes sociales en el siglo XXI.

Entre escándalos personales, como las demandas de paternidad de Irina Bolgar, y alianzas truncas con xAI, el fundador de Telegram sigue apostando a la opacidad y al apoyo de sectores libertarios. La pregunta que queda en el aire es si su "castillo de naipes" financiero y legal podrá resistir el embate de un Estado francés decidido a sentar un precedente histórico contra los barones de la tecnología.

