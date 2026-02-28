Refuerzan protocolo de seguridad en toda la Argentina

El gobierno elevó a alto el nivel de seguridad en todo el país, lo que implica el refuerzo de protocolos en las fronteras y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.
El comunicado oficial señala
Además, el Sistema de Inteligencia Nacional "monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional".
"Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles", subrayó la Casa Rosada en el comunicado.
En esa línea, el Gobierno indicó que
Cancillería apoyó las acciones militares
En un comunicado, la Cancillería sostuvo que el Gobierno "valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".
"La República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera", precisó el ministerio de Relaciones Exteriores en un texto oficial que fue compartido por el canciller Pablo Quirno a través de X.
El texto remarcó que, pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán
Más adelante acota.
Por último, señala
El Gobierno argentino recuerda que la justicia argentina ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, en cuya causa se han dispuesto órdenes de captura internacional contra los imputados, reafirmando así el compromiso permanente de la República Argentina con la memoria, la verdad y la justicia.
En igual sentido se expresó la oficina del presidente con abierto apoyo a las acciones militares.
