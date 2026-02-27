Protesta contra la reforma laboral: Manifestantes se retiran ante arribo de encapuchados

De la manifestación contra la reforma laboral participaban, además partidos de Izquierda, el Frente Sindical Unidos (FreSU) -que conforman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros-, trabajadores de Lustramax, Garrahan, Georgalos, Secco, Ilva, del subte, telefónicos, estatales y gremios como docentes de Ademys y Suteba, además de jubilados en lucha y estudiantes de distintos centros de estudiantes universitarios, terciarios y secundarios.