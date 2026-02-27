Gremios, agrupaciones de Izquierda, jubilados y trabajadores se manifestaban desde la mañana de este viernes (27/02) contra la reforma laboral que se aprobará en el Senado. Todo transcurría con calma, tras algunos incidentes más temprano en el Obelisco, hasta que arribaron a la zona algunos encapuchados.
MÁXIMA TENSIÓN
Protesta contra la reforma laboral: Manifestantes se retiran ante arribo de encapuchados
La mayoría de los manifestantes que protestaban contra la reforma laboral comenzaron a desconcentrar cuando apareció un grupo de encapuchados.
Pasadas las 14.00 horas, estas personas encapuchadas prendieron fuego un cajón de madera y la Policía activó el camión hidrante. Ante la inminencia de la represión, los manifestantes comenzaron a desconcentrarse: ahora solo queda frente al Congreso ese grupo minoritario que se mostraba más violento, además de algunas personas aisladas que se manifiestan de manera pacífica. Pero el grueso de la protesta ya se dispersó.
El Partido Obrero replegó banderas y se retiró. Lo mismo los gremios y los trabajadores que estaban desde temprano. Todo indica que no querían quedar 'pegados' a este grupo de encapuchados, que muchos sospechan que son "infiltrados".
En la zona ahora hay una tensa calma.
De la manifestación contra la reforma laboral participaban, además partidos de Izquierda, el Frente Sindical Unidos (FreSU) -que conforman la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros-, trabajadores de Lustramax, Garrahan, Georgalos, Secco, Ilva, del subte, telefónicos, estatales y gremios como docentes de Ademys y Suteba, además de jubilados en lucha y estudiantes de distintos centros de estudiantes universitarios, terciarios y secundarios.
Comerciantes se quejan: "El problema no es la marcha, es la Policía que no deja pasar a los clientes"
LN+ habló con comerciantes que tienen negocios en la zona del Congreso, y se quejaron no de las protestas sino de los operativos policiales: cortan las calles y piden documentos que acrediten que trabajan en esa cuadra. Es decir, sólo pasan quienes tienen su comercio, pero no los potenciales clientes...
