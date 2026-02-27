El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que su administración mantiene conversaciones directas con el Gobierno de Cuba, al que amenaza con derrocar, y afirmó abiertamente que las negociaciones podrían terminar en "una toma amistosa y controlada" de la isla caribeña, sugiriendo que podría convertirse en un estado libre asociado dependiente de Washington.
ATAQUE O ESTADO ASOCIADO
Donald Trump: "Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba"
Donald Trump confirma que avanzan las negociaciones con Cuba, martirizada por el endurecimiento de sanciones y el bloqueo petrolero, asegurando que todo podría culminar en “una toma amistosa y controlada”.
“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.
Donald Trump planea "toma amistosamente" a Cuba y se reúnen con el nieto de Castro
Sus declaraciones se producen justo cuando trasciende que el equipo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el nieto del exdictador cubano, Raúl Castro, para negociar un posible alivio de sanciones, que incluyen el embargo petrolero, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana. Esto ocurre a pocas horas de que el gobierno de La Habana abatiera una lancha estadounidense, argumentando una "infiltración terrorista de Washington" en su jurisdicción, después de semanas de advertencias de Trump de que deben negociar para no correr la misma suerte que el chavismo.
Fuentes de la agencia de noticias Miami Herald informaron que las discusiones con el nieto de Castro se centraron en "el potencial de aliviar lentamente las sanciones de EE. UU. a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla" en un "periodo de mes a mes".
El régimen de La Habana intenta aliviar el actual bloqueo petrolero y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump. Esta situación ha llevado al pueblo cubano a estar totalmente a oscuras debido a los apagones masivos y los ha obligado a tener que cocinar a carbón, lo poco que pueden conseguir de alimentos, todo esto en medio de la hiperinflación que persiste desde hace décadas.
Más noticias en Urgente24
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta
Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina