Donald Trump: "Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba"

Embed | #AHORA Trump sobre Cuba tras el ataque fatal del régimen comunista: Están fracasando. Cuba es una nación en decadencia. Marco Rubio está trabajando en ello. No tiene dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. En este momento quieren nuestra ayuda". pic.twitter.com/NWNgSrSnWL — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 27, 2026

Donald Trump planea "toma amistosamente" a Cuba y se reúnen con el nieto de Castro

Sus declaraciones se producen justo cuando trasciende que el equipo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el nieto del exdictador cubano, Raúl Castro, para negociar un posible alivio de sanciones, que incluyen el embargo petrolero, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana. Esto ocurre a pocas horas de que el gobierno de La Habana abatiera una lancha estadounidense, argumentando una "infiltración terrorista de Washington" en su jurisdicción, después de semanas de advertencias de Trump de que deben negociar para no correr la misma suerte que el chavismo.