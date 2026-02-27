Medio Oriente en pleno fuego cruzado y Estados Unidos insta a abandonar Israel "HOY"

image El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró en horas de la noche de este jueves el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán: “Nuestra paciencia ha llegado a su límite”.

El New York Times informó este viernes que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan irse "deben hacerlo HOY (27 de febrero " .

"Concéntrese en conseguir un vuelo a cualquier destino desde el cual luego pueda continuar su viaje a Washington, pero la máxima prioridad es salir del país rápidamente ", escribió, según el periódico.

Según la información oficial, la embajada estadounidense recomienda a sus ciudadanos en Israel preparar reservas y rutas alternativas ante la posibilidad de bloqueos en las vías y restricciones inesperadas, debido al agravamiento de la violencia en la región como consecuencia de la escalada de esta semana entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán, que ha resultado en la declaración de una "guerra abierta" entre estas dos potencias nucleares, así como por las amenazas cruzadas entre Washington e Irán, que incluyen un despliegue militar estadounidense de gran envergadura cerca del país persa, además de los preparativos por parte de grupos terroristas chiitas (como los hutíes de Yemen, Hezbolá, etc.) para contraatacar si es necesario.

En este contexto de escalada de tensiones, imágenes satelitales a las que accedió The Washington Post revelan que el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado en las últimas semanas su presencia militar en las cercanías de Irán, mientras el régimen del ayatolá se aproxima a un acuerdo crucial con China para la compra de misiles hipersónicos, tras haber sellado uno similar con Rusia, por el cual Moscú le entregará lanzadores Verba, en un esfuerzo del país persa por blindar su cielo en caso de que fallen las negociaciones con la Casa Blanca.

image Las operaciones recientes indican que las fuerzas enviadas por Trump han reforzado su presencia en Europa y Oriente Medio, en un despliegue masivo que no se había visto desde 2003 (guerra en Afganistán), mientras se estanca el diálogo nuclear con Irán.

The Jerusalem Post informó el martes que "un grupo de ataque del portaaviones Ford, conocido oficialmente como Carrier Strike Group 12, entró en el Mediterráneo tras atravesar el estrecho de Gibraltar, un movimiento del que informaron varios medios que siguen los despliegues navales estadounidenses. La Marina de los Estados Unidos no ha confirmado oficialmente cuándo atracará el portaaviones".

El medio también precisó que el portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford atracó en el puerto de Haifa, que alberga el cuartel general de la Armada israelí y la mayor refinería de petróleo de Israel.

Desde hace varios días, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha estado advirtiendo a Teherán que "el caos se desatará" si su régimen no deja de enriquecer uranio a niveles militares, así como si no entrega su arsenal nuclear. Todo ello fue tratado en la tercera ronda de negociaciones indirectas mediadas por Omán, que determinará la estabilidad de Oriente Medio, pero también la de Estados Unidos.

