Estados Unidos instó a su personal no esencial, junto a sus familiares, a abandonar inmediatamente Israel debido a “riesgos para su seguridad”, en un momento en el que se agravan las tensiones en Medio Oriente por un nuevo foco de conflicto, entre Pakistán y los talibanes de Afganistán, justamente cuando Irán y Washington cruzan amenazas por la cuestión nuclear y el patrocinio del terrorismo chiita.
GOLFO EN CAOS TOTAL
Medio Oriente en pleno fuego cruzado y Estados Unidos insta a abandonar Israel "HOY"
Estados Unidos autorizó la evacuación de su personal en Israel por "riesgos de seguridad". El embajador estadounidense en Tel Aviv dijo que "deben hacerlo HOY". En la región, hay fuego cruzado y la Casa Blanca se prepara para asestar un golpe contra Irán.
El Departamento de Estado de EE.UU. dio permiso este viernes 27 de febrero a que sus empleados gubernamentales no esenciales, destinados a la misión diplomática en Israel, junto con sus familiares, se retiren del país ante el aumento de la violencia en la región.
La sede diplomática de EE.UU. en Jerusalén, a través de un comunicado oficial, precisó: "El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal del gobierno de los Estados Unidos no esencial y de los familiares del personal del gobierno de los Estados Unidos de la Misión en Israel debido a riesgos para la seguridad. En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos puede restringir aún más o prohibir que los empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus familiares viajen a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. Las personas pueden considerar salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles".
Estados Unidos da un ultimátum a la misión diplomática para abandonar Israel por seguridad
La medida dispuesta por la administración de Donald Trump, que ordena abandonar Israel inmediatamente debido a "riesgos de seguridad", afecta a los consulados y oficinas diplomáticas en Tel Aviv, Jerusalén y las zonas cercanas a las fronteras con Líbano, Siria y Gaza, que permanecen bajo restricciones desde el estallido del 7 de octubre de 2023 y a raíz del reciente agravamiento de la violencia entre Pakistán, un estado musulmán sunita en conflicto con India, y los talibanes de Afganistán, así como de la escalada entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear iraní.
El Gobierno estadounidense impuso restricciones de movimiento a su personal de la misión diplomática en Israel, prohibiéndoles el acceso a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria. También les prohibió acercarse a menos de 11,3 kilómetros de la Franja de Gaza, sin una aprobación directa de la oficina de seguridad de la embajada.
El New York Times informó este viernes que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan irse "deben hacerlo HOY (27 de febrero " .
"Concéntrese en conseguir un vuelo a cualquier destino desde el cual luego pueda continuar su viaje a Washington, pero la máxima prioridad es salir del país rápidamente ", escribió, según el periódico.
Según la información oficial, la embajada estadounidense recomienda a sus ciudadanos en Israel preparar reservas y rutas alternativas ante la posibilidad de bloqueos en las vías y restricciones inesperadas, debido al agravamiento de la violencia en la región como consecuencia de la escalada de esta semana entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán, que ha resultado en la declaración de una "guerra abierta" entre estas dos potencias nucleares, así como por las amenazas cruzadas entre Washington e Irán, que incluyen un despliegue militar estadounidense de gran envergadura cerca del país persa, además de los preparativos por parte de grupos terroristas chiitas (como los hutíes de Yemen, Hezbolá, etc.) para contraatacar si es necesario.
En este contexto de escalada de tensiones, imágenes satelitales a las que accedió The Washington Post revelan que el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado en las últimas semanas su presencia militar en las cercanías de Irán, mientras el régimen del ayatolá se aproxima a un acuerdo crucial con China para la compra de misiles hipersónicos, tras haber sellado uno similar con Rusia, por el cual Moscú le entregará lanzadores Verba, en un esfuerzo del país persa por blindar su cielo en caso de que fallen las negociaciones con la Casa Blanca.
The Jerusalem Post informó el martes que "un grupo de ataque del portaaviones Ford, conocido oficialmente como Carrier Strike Group 12, entró en el Mediterráneo tras atravesar el estrecho de Gibraltar, un movimiento del que informaron varios medios que siguen los despliegues navales estadounidenses. La Marina de los Estados Unidos no ha confirmado oficialmente cuándo atracará el portaaviones".
El medio también precisó que el portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford atracó en el puerto de Haifa, que alberga el cuartel general de la Armada israelí y la mayor refinería de petróleo de Israel.
Desde hace varios días, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha estado advirtiendo a Teherán que "el caos se desatará" si su régimen no deja de enriquecer uranio a niveles militares, así como si no entrega su arsenal nuclear. Todo ello fue tratado en la tercera ronda de negociaciones indirectas mediadas por Omán, que determinará la estabilidad de Oriente Medio, pero también la de Estados Unidos.
