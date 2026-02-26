Una disputa fronteriza escaló después de que el régimen afgano atacara a tropas paquistaníes: el portavoz del primer ministro de Pakistán informó que los ataques de su país alcanzaron "objetivos militares" en Kabul y que las acciones no se detendrán.
133 TALIBANES MUERTOS Y 200 HERIDOS
Pakistán, potencia atómica, bombardeó Kabul y declaró "guerra abierta" contra Afganistán
Es el incidente más grave entre ambos países (ambos musulmanes y sunnitas) desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán.
Los ataques paquistaníes han provocado la muerte de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos.
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, se pronunció en la red social X:
¿Qué dicen los talibanes?
El gobierno afgano aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de haber capturado dos bases y 19 puestos a lo largo de la frontera.
Por su parte, el principal portavoz de los talibanes confirmó los ataques sobre la capital.
"El cobarde ejército de Pakistán ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia".
Las fuerzas del Gobierno talibán y el de Pakistán mantienen intensos combates en varios puntos de la frontera.
“En respuesta a las repetidas violaciones por parte del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares”, declaró en X el vocero del gobierno talibán.
Un conflicto histórico
Uno de los mayores puntos de conflicto es la llamada “Línea Durand”, una frontera de 2640 kilómetros trazada en 1893 por el diplomático británico Henry Mortimer Durand.
La línea fue creada para servir intereses británicos, principalmente como un amortiguador contra Rusia, y fue impuesta sin estudios topográficos ni consentimiento local, dividiendo tribus afganas de la noche a la mañana.