Pakistán, potencia atómica, bombardeó Kabul y declaró "guerra abierta" contra Afganistán

Por su parte, el principal portavoz de los talibanes confirmó los ataques sobre la capital.

"El cobarde ejército de Pakistán ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia".

Las fuerzas del Gobierno talibán y el de Pakistán mantienen intensos combates en varios puntos de la frontera.

“En respuesta a las repetidas violaciones por parte del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares”, declaró en X el vocero del gobierno talibán.

Aunque hace poco más de cuatro años Pakistán celebró la llegada de los talibanes al poder en Kabul (y la partida de las tropas norteamericanas) paulatinamente comenzaron a surgir las diferencias.

PAKISTÁN declaró que su Fuerza Aérea atacó objetivos en KABUL, así como en KANDAHAR y PAKTIA.



Como resultado de los ataques murieron 72 miembros del TALIBÁN y otros 120 resultaron heridos. Islamabad calificó la situación como confrontación abierta con AFGANISTÁN,… pic.twitter.com/dMBqzubCid — GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) February 27, 2026

Un conflicto histórico

Uno de los mayores puntos de conflicto es la llamada “Línea Durand”, una frontera de 2640 kilómetros trazada en 1893 por el diplomático británico Henry Mortimer Durand.

La línea fue creada para servir intereses británicos, principalmente como un amortiguador contra Rusia, y fue impuesta sin estudios topográficos ni consentimiento local, dividiendo tribus afganas de la noche a la mañana.

Pakistán reconoce esta línea como su frontera internacional, pero Afganistán la rechaza como una división colonial ilegítima que separa a familias enteras.