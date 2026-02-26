Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Europa y Ganímedes, en el centro de la polémica

Lo más impactante es lo que esto implica para Europa, Ganímedes y Calisto: las tres poseen océanos de agua líquida bajo su superficie helada. Si a eso le sumás fuentes de energía activa y ahora también moléculas orgánicas complejas —incluyendo potenciales aminoácidos y nucleótidos—, el cuadro se vuelve inquietante.

image

El primer estudio lo lideró Tom Benest Couzinou, de la Universidad de Aix-Marsella. El segundo, Olivier Mousis, del Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI).

La pregunta ya no es si las condiciones existen. La pregunta es qué pasa ahí adentro.

