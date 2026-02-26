Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Quizás te interese leer: Astronauta de la NASA rompe el silencio sobre evacuación médica: "Sufrí un problema..."
¿Qué encontró exactamente la ciencia?
Los investigadores simularon las condiciones del disco circumplanetario de Júpiter durante su formación. Lo que vieron los dejó sin palabras: moléculas orgánicas complejas —precursores esenciales de la vida— pudieron formarse cuando granos de hielo con metanol o dióxido de carbono se expusieron a radiación ultravioleta o calor moderado.
En algunos escenarios modelados, casi la mitad de las partículas estudiadas transportó estas moléculas desde la nebulosa protosolar hasta el entorno donde se formaron Ío, Europa, Ganímedes y Calisto —los cuatro satélites descubiertos por Galileo Galilei en 1610— sin sufrir alteraciones químicas significativas.
Además, parte de esas moléculas se formó directamente en la región de Júpiter, no llegó de afuera: el calor local del disco circumplanetario fue suficiente para desencadenar la química orgánica necesaria.
Europa y Ganímedes, en el centro de la polémica
Lo más impactante es lo que esto implica para Europa, Ganímedes y Calisto: las tres poseen océanos de agua líquida bajo su superficie helada. Si a eso le sumás fuentes de energía activa y ahora también moléculas orgánicas complejas —incluyendo potenciales aminoácidos y nucleótidos—, el cuadro se vuelve inquietante.
El primer estudio lo lideró Tom Benest Couzinou, de la Universidad de Aix-Marsella. El segundo, Olivier Mousis, del Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI).
La pregunta ya no es si las condiciones existen. La pregunta es qué pasa ahí adentro.
-------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina
Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes