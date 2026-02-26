urgente24
Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Revelaron que las lunas de Júpiter incorporaron moléculas orgánicas complejas durante su formación. La ciencia se da un festín.

Datos certeros.

Dos estudios sacuden el mundo de la ciencia. Esto cambia todo lo que se sabía sobre las lunas de Júpiter: los bloques químicos básicos de la vida llegaron a esos satélites hace miles de millones de años, y probablemente sobrevivieron intactos.

¿Qué encontró exactamente la ciencia?

Los investigadores simularon las condiciones del disco circumplanetario de Júpiter durante su formación. Lo que vieron los dejó sin palabras: moléculas orgánicas complejas —precursores esenciales de la vida— pudieron formarse cuando granos de hielo con metanol o dióxido de carbono se expusieron a radiación ultravioleta o calor moderado.

image

En algunos escenarios modelados, casi la mitad de las partículas estudiadas transportó estas moléculas desde la nebulosa protosolar hasta el entorno donde se formaron Ío, Europa, Ganímedes y Calisto —los cuatro satélites descubiertos por Galileo Galilei en 1610— sin sufrir alteraciones químicas significativas.

Además, parte de esas moléculas se formó directamente en la región de Júpiter, no llegó de afuera: el calor local del disco circumplanetario fue suficiente para desencadenar la química orgánica necesaria.

Europa y Ganímedes, en el centro de la polémica

Lo más impactante es lo que esto implica para Europa, Ganímedes y Calisto: las tres poseen océanos de agua líquida bajo su superficie helada. Si a eso le sumás fuentes de energía activa y ahora también moléculas orgánicas complejas —incluyendo potenciales aminoácidos y nucleótidos—, el cuadro se vuelve inquietante.

image

El primer estudio lo lideró Tom Benest Couzinou, de la Universidad de Aix-Marsella. El segundo, Olivier Mousis, del Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI).

La pregunta ya no es si las condiciones existen. La pregunta es qué pasa ahí adentro.

