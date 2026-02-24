Ciencia: Esta quizá sea la forma más simple de alejar la depresión

Los participantes del estudio informaron el tiempo que dedicaban a desplazamientos activos, ocio, deportes, actividades físicas domésticas, laborales o escolares, ver televisión y dormir.

Mientras, el trastorno depresivo mayor se evaluó mediante la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional.

"La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo período de tiempo. También cambia la manera en la que funciona el cuerpo", explica MedlinePlus.

¿Qué pasa si dejas de ver televisión por un 1 hora?

Los resultados del estudio fueron sorprendentes.

Luego de analizar los datos, los investigadores encontraron que, sustituir el tiempo dedicado a ver televisión a cualquier otra actividad física o al sueño redujo el riesgo de depresión mayor en adultos de mediana edad.

En adultos mayores, también hubo un efecto positivo, pero solo dejar de ver televisión y reemplazar ese tiempo por deportes.

Lo más asombroso es que apenas reducir una hora diaria de televisión fue beneficioso.

Rosa Palasuelos-González, de la Universidad de Groninga, que dirigió el estudio, especificó que "reducir en 60 minutos el tiempo dedicado a ver televisión y sustituirlo por otras actividades disminuía en un 11% las probabilidades de sufrir depresión".

El efecto era mayor, mientras se dejaba de ver televisión por más tiempo. En ese sentido, reemplazar entre 90 y 120 minutos más de televisión, reducía el riesgo de depresión 25.91%.

Los resultados fueron mejores en los adultos de la mediana edad.

En estos participantes, reemplazar 60 minutos de televisión por otras actividades redujo el riesgo de depresión en un 18,78 %, 90 minutos (29 %), y dos horas (43 %).

Incluso dejar de ver televisión 30 minutos podría tener efectos en el grupo de la mediana edad.

Según el estudio, sustituir 30 minutos con deporte redujo el riesgo en un 18 %, con actividad física en el trabajo o la escuela en un 10,21 %, con actividades de ocio o de desplazamiento al trabajo en un 8 % y con sueño en un 9 %.

Tomando en cuenta esto, los investigadores llegaron a la conclusión de que "reemplazar el tiempo dedicado a la televisión con otras actividades, como dormir, puede servir como estrategia preventiva contra el trastorno depresivo en adultos de mediana edad, mientras que solo la sustitución por deportes parece beneficiosa para los adultos mayores".

Fue publicado en en European Psychiatry por Cambridge University Press.

En 2023, un estudio alertó que ver televisión a diario aumentaba un 28 % el riesgo de demencia, un 35 % el riesgo de depresión y un 16 % el riesgo de enfermedad de Parkinson.

