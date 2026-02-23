Google lanzó una nueva aplicación que no muchos conocen pero poco a poco se va instalando entre los usuarios. La misma está diseñada para que utilices inteligencia artificial de una manera profesional y para sacarle el mayor provecho posible. No te la podes perder.
NOVEDAD
Google lanzó una nueva aplicación que pocos conocen y está causando furor
Google lanzó una aplicación con inteligencia artificial que pocos conocen pero ya está arrasando en el mundo tecno.
El avance de la inteligencia artificial es increíble y Google no se queda atrás con sus invenciones. El gigante de tecnología lanzó una aplicación espectacular que ya muchos la están usando pero que otros aún no la conocen. La inteligencia artificial al servicio de los trabajadores.
La nueva aplicación de Google que arrasa
Photoshoot es la nueva herramienta de Google con inteligencia artificial. Se trata de una aplicación para editar imágenes como si fueran tomadas en un estudio fotográfico pero sin la parte de contratar fotógrafo, luces, editor y un lugar físico. Ideal para aquellos emprendedores que no tienen un presupuesto alto.
La app forma parte de Pomelli, la plataforma de marketing desarrollada por Google Labs. Está enfocada en aquellos emprendedores o profesionales que necesitan editar algunas imágenes de manera adecuada pero sin gastar dinero en un estudio. De esta manera van a poder usarlas para campañas publicitarias, redes sociales, marketing y más.
En este editor vas a poder elegir un fondo según te convenga, ya que tiene diferentes ideas si se trata de productos de belleza, comida, artículos de librería o cualquier producto que forme parte de tu empresa. Además una de las mejores cualidades es que puede analizar el perfil de la compañía o pyme para poder brindar una coherencia en todos los diseños.
Por el momento la app está disponible de forma gratuita en estos países: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, próximamente se espera que Latinoamérica también integre esta herramienta que sacudió a todos.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink
El truco que pocos conocen para recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada
Hackeó ChatGPT y Google en 20 minutos: La estafa que nos acecha y nadie hace nada
Google renueva Gemini con estas nuevas y útiles herramientas