urgente24
ACTUALIDAD tormentas > granizo > Buenos Aires

SMN

Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires y otras provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por tormentas fuertes y posible granizo en Buenos Aires y otras provincias.

23 de febrero de 2026 - 15:11
Hay alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Formosa.

Hay alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Formosa.

Foto archivo: Mercedes Sullivan

En Buenos Aires, las zonas que podrían ser afectadas son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bolívar, Bragado, General Alvear, General Viamonte, Lincolnn, Olavarría, Saladillo y Tapalque.

image

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, también se esperan lluvias y alguna tormenta a partir de la tarde / noche.

Seguir leyendo

En Corrientes, las zonas más afectadas por este fenómenos serían General Alvear, Mercedes, Paso de los Libres, San Martin, Corrientes, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

En Chaco: 1 de Mayo, Bermejo, Libertador Gral San Martín.

image
image

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES