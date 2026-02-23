El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes (23/02) por la tarde una alerta amarilla por "tormentas fuertes con lluvias intensas ocasional caída de granizo" en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Formosa.
SMN
Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires y otras provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo por tormentas fuertes y posible granizo en Buenos Aires y otras provincias.
En Buenos Aires, las zonas que podrían ser afectadas son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bolívar, Bragado, General Alvear, General Viamonte, Lincolnn, Olavarría, Saladillo y Tapalque.
En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, también se esperan lluvias y alguna tormenta a partir de la tarde / noche.
En Corrientes, las zonas más afectadas por este fenómenos serían General Alvear, Mercedes, Paso de los Libres, San Martin, Corrientes, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.
En Chaco: 1 de Mayo, Bermejo, Libertador Gral San Martín.
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."