Mauricio Macri se hunde solo: De pobres que viven como ricos a la "imprevisibilidad" de Milei

FATE y Milei

En otro tramo de la entrevista, Macri habló sobre la situación por el cierre de la empresa de neumáticos FATE donde este lunes habrá una reunión con los dueños de la compañía y el Gobierno para encontrar una alternativa al cierre y el despido de más de 900 trabajadores y aprovechó para deslizar una crítica a la gestión de Milei: “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”.