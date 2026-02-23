En la previa a la convención nacional del PRO del 10/3 donde Mauricio Macri intentará mostrar unidad y músculo político ante su aliado estratégico Javier Milei, el expresidente dio una entrevista donde realizó polémicas declaraciones y cuestionó la gestión libertaria.
POLÉMICA
Mauricio Macri se hunde solo: De pobres que viven como ricos a la "imprevisibilidad" de Milei
Momentos difíciles para Mauricio Macri, de la separación de Awada a intenter reforzar su liderazgo y al PRO ante Milei pero sus opiniones no lo ayudan.
Los pobres-ricos de Mauricio Macri
“El mundo está cada día mejor. Un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública. O sea, en los lugares donde las cosas funcionan”, fue la frase de Mauricio Macri en declaraciones al streaming La Fábrica este lunes (23/2) que generó mucha polémica en redes sociales y críticas al exmandatario por el delicado contexto social que atraviesa del país.
Y siguió: “¿Y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener y eso es una locura, correr detrás de lo que vos crees que deberías tener. Y no somos muy objetivos los seres humanos, siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos”.
FATE y Milei
En otro tramo de la entrevista, Macri habló sobre la situación por el cierre de la empresa de neumáticos FATE donde este lunes habrá una reunión con los dueños de la compañía y el Gobierno para encontrar una alternativa al cierre y el despido de más de 900 trabajadores y aprovechó para deslizar una crítica a la gestión de Milei: “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”.
Además, opinó que el Estado “tiene que saber administrar” y que “ el único” tributo debería haber es el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario “para darle una segunda al resto de la sociedad” y además otorgarle “seguridad al sistema”.
En relación a las empresas argentinas, alentó: “Apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje definitivamente la regulación estúpida de los impuestos abusivos porque necesitamos tener una oportunidad de producir y construir cosas acá. Obviamente hay cosas que van a ser muy difíciles, habiendo tantas décadas de desventaja, pero seamos competitivos”.
