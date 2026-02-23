En Racing nadie puede creer lo último que se dio a conocer sobre Marcos Rojo

image

Se trata de la tercera lesión muscular de este tipo que padece el exmarcador central de Boca desde su llegada a Racing.

Cabe recordar que el futbolista tiene un contrato por productividad y, hasta el momento, disputó apenas once partidos con la camiseta de la Academia.

En principio, su reemplazante sería García Basso, quien perdió terreno en las últimas jornadas.

Lo que se le viene a Racing de Gustavo Costas

El inicio del año para Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, mostró diferentes matices.

Comenzó el Torneo Apertura de la Liga Profesional con tres derrotas consecutivas, lo que lo llevó a ubicarse en el último lugar de la tabla anual.

En los dos encuentros siguientes, la Academia consiguió dos victorias consecutivas y evidenció una mejora en el rendimiento respecto de las primeras fechas.

En la última jornada, el equipo de Costas igualó en la Bombonera frente a Boca Juniors, en un partido de bajo nivel futbolístico.

El próximo compromiso de Racing será el jueves 26 de febrero a las 17:15 en el Cilindro de Avellaneda, donde recibirá a Independiente Rivadavia, que tras seis fechas lidera la tabla anual del fútbol argentino.

Será un encuentro exigente para la Academia, teniendo en cuenta el presente del conjunto mendocino, que en este 2026 disputará la Copa Libertadores.

Por el momento, el equipo de Costas se encuentra fuera de la zona de playoffs y necesita comenzar a sumar puntos para acomodarse tanto en el Torneo Apertura como en la tabla anual, que otorga plazas para competencias internacionales.

