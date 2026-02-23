Mirtha Legrand apuntó contra el Gobierno en su cumpleaños: "La gente tiene que ganar un poco más"

La reflexión de Mirtha Legrand por sus 99 años

Por otro lado, Mirtha Legrand se mostró alegre por haber alcanzado los 99 años y dijo: "Hay que trabajar, no hay que dejarse estar sentado en un sillón mirando el televisor. Hay que ser activo, trabajar de lo que sea".

"Nunca me imaginé llegar a los 99. Vos sabés que fui cumpliendo sin darme cuenta", relevó más tarde y admitió: "No lo puedo creer". Al respecto sobre cómo hizo para llegar tan lúcida a su edad, explicó que es fundamental hacer gimnasia y, sobre todo, caminar.

Asimismo, la diva descartó el hecho de que se cuide con las comidas y expresó: "Como de todo. Nada me hace daño. Como un poco de todo". Y destacó el hecho de que conducir su programa por la pantalla de El Trece le hace bien.

"Es un largo trayecto desde mi casa hasta el canal y voy tan feliz. Voy mirando la ciudad y observo todo. Me gusta. Yo disfruto de la vida", sumó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"