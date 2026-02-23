En medio de su cumpleaños Mirtha Legrand fue entrevistada en Radio Mitre en el programa Alguien tiene que decirlo y además de contar detalles sobre el festejo que prepara para celebrar sus 99 años, aprovechó para lanzar un dardo filoso contra el Gobierno.
CRÍTICA ROTUNDA
Mirtha Legrand apuntó contra el Gobierno en su cumpleaños: "La gente tiene que ganar un poco más"
En diálogo con Radio Mitre, Mirtha Legrand reflexionó tras cumplir 99 años y aprovechó la entrevista radial para cruzar el rumbo económico del país.
Tato Youg, que ocupó el lugar de Marcelo Bonelli quien se ausentó por sentirse mal, fue quien le preguntó tajante: "¿Cómo estás viendo a la Argentina, Mirtha querida?". A lo que la entrevistada respondió sin vueltas: "Con problemas. La gente tiene que ganar un poco más porque no les alcanza para vivir".
Asimismo, la reconocida conductora expresó que "debe ser terrible" el hecho de que a una persona no le alcance los ingresos "para poder comer". "Debe ser una cosa muy, muy, decepcionante", añadió contundente.
"Que el Gobierno se de cuenta de lo que significa. ¿No? Que no te alcance la plata para ir al mercado", expresó con firmeza sin dejar a lugar a dudas de que se encuentra en contra del rumbo económico liderado por el líder libertario.
La reflexión de Mirtha Legrand por sus 99 años
Por otro lado, Mirtha Legrand se mostró alegre por haber alcanzado los 99 años y dijo: "Hay que trabajar, no hay que dejarse estar sentado en un sillón mirando el televisor. Hay que ser activo, trabajar de lo que sea".
"Nunca me imaginé llegar a los 99. Vos sabés que fui cumpliendo sin darme cuenta", relevó más tarde y admitió: "No lo puedo creer". Al respecto sobre cómo hizo para llegar tan lúcida a su edad, explicó que es fundamental hacer gimnasia y, sobre todo, caminar.
Asimismo, la diva descartó el hecho de que se cuide con las comidas y expresó: "Como de todo. Nada me hace daño. Como un poco de todo". Y destacó el hecho de que conducir su programa por la pantalla de El Trece le hace bien.
"Es un largo trayecto desde mi casa hasta el canal y voy tan feliz. Voy mirando la ciudad y observo todo. Me gusta. Yo disfruto de la vida", sumó.
