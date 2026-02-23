El cambio en la licencia de conducir que te puede dejar a gamba

El objetivo es reducir costos y acelerar los tiempos burocráticos que siempre fueron una tortura. Sin embargo, para el conductor común, esto significa estar más vigilado que nunca. Tus antecedentes de tránsito ahora están a un solo mensaje de distancia de ser notificados oficialmente, garantizando —según el organismo— el derecho de defensa, aunque a muchos les suene más a una forma de tenernos bajo control.

¿Por qué te pueden retener o suspender la licencia de conducir hoy?

Más allá del mail, la Ley de Tránsito 24.449 sigue siendo el manual de supervivencia en las rutas. No te confíes solo con tener el plástico en la billetera. La autoridad puede comprobar en cualquier momento tu ineptitud psicofísica. Si consideran que no estás en condiciones de manejar, la suspensión es inmediata. No importa si tenés el domicilio electrónico al día, si los reflejos o la salud no acompañan, la licencia de conducir pasa a ser un recuerdo.

Qué pasa si quiero renovar la Licencia de Conducir Digital y tengo multas impagas

¿Qué elementos son obligatorios para no perder la licencia de conducir por multas?

Acá es donde muchos patinan y terminan pagando fortunas. No es solo manejar bien, es tener el auto como corresponde. La ley subraya que todo vehículo debe cumplir con condiciones de seguridad activas y pasivas. Y ojo, que hay un elemento que es el imán de las multas en los controles camineros, el matafuego.

Si no llevás un matafuego portátil de polvo ABC de un kilo, fabricado y mantenido bajo normas IRAM, preparate para el hachazo al bolsillo. Junto con las balizas portátiles normalizadas (las motos zafan de esto), son requisitos indispensables del artículo 40 para circular.

