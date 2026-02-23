El Gobierno Nacional metió un volantazo inesperado y, si no te ponés con el trámite, renovar tu registro va a ser una misión imposible. Entre resoluciones de último momento y la obligatoriedad de "blanquear" tus datos digitales, la licencia de conducir se vuelve el centro de una nueva e implacable normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
¡ATENCIÓN CONDUCTORES!
El cambio en la licencia de conducir que te puede dejar a gamba
Ahora, tu licencia de conducir depende de un clic que, si lo omitís, te bloquea cualquier chance de seguir manejando tu auto legalmente.
Disposición 59/2026, firmada por Francisco Díaz Vega, es la sentencia de muerte para el trámite presencial tal como lo conocíamos. Si pensabas que con ir al registro y llevar los papeles alcanzaba, lamento decirte que te quedaste en el siglo pasado. Ahora, tu licencia de conducir depende de un clic que, si lo omitís, te bloquea cualquier chance de seguir manejando tu auto legalmente.
¿Cuál es el nuevo requisito para sacar la licencia de conducir en 2026?
La gran novedad —y el dolor de cabeza de muchos— es la obligatoriedad del domicilio electrónico. A partir de ahora, informar un correo electrónico tiene carácter de declaración jurada. No es para que te manden promociones, es el canal oficial donde te van a llover las notificaciones sobre el estado de tu trámite y, lo más importante, tus antecedentes nacionales de tránsito.
La ANSV, que ahora se mueve bajo el ala de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, justifica esta movida en nombre de la "eficiencia y transparencia". Si te mandan una multa o una notificación al mail y no la viste, es problema tuyo. Al aceptar los términos en el nuevo Formulario Único de Trámite del SINALIC, estás firmando un pacto digital que le da validez jurídica a cada mensaje que te llegue a la bandeja de entrada.
¿Cómo afecta el domicilio electrónico mi trámite de la licencia de conducir?
Este cambio no es opcional. El Artículo 1° de la normativa menciona que si no denunciás un correo electrónico, no hay continuidad del trámite. Punto. Es el "peaje" digital para poder avanzar. Además, la letra chica (Anexo I y II) aclara que todas las comunicaciones enviadas a esa dirección serán consideradas válidas "previa aceptación del ciudadano".
El objetivo es reducir costos y acelerar los tiempos burocráticos que siempre fueron una tortura. Sin embargo, para el conductor común, esto significa estar más vigilado que nunca. Tus antecedentes de tránsito ahora están a un solo mensaje de distancia de ser notificados oficialmente, garantizando —según el organismo— el derecho de defensa, aunque a muchos les suene más a una forma de tenernos bajo control.
¿Por qué te pueden retener o suspender la licencia de conducir hoy?
Más allá del mail, la Ley de Tránsito 24.449 sigue siendo el manual de supervivencia en las rutas. No te confíes solo con tener el plástico en la billetera. La autoridad puede comprobar en cualquier momento tu ineptitud psicofísica. Si consideran que no estás en condiciones de manejar, la suspensión es inmediata. No importa si tenés el domicilio electrónico al día, si los reflejos o la salud no acompañan, la licencia de conducir pasa a ser un recuerdo.
¿Qué elementos son obligatorios para no perder la licencia de conducir por multas?
Acá es donde muchos patinan y terminan pagando fortunas. No es solo manejar bien, es tener el auto como corresponde. La ley subraya que todo vehículo debe cumplir con condiciones de seguridad activas y pasivas. Y ojo, que hay un elemento que es el imán de las multas en los controles camineros, el matafuego.
Si no llevás un matafuego portátil de polvo ABC de un kilo, fabricado y mantenido bajo normas IRAM, preparate para el hachazo al bolsillo. Junto con las balizas portátiles normalizadas (las motos zafan de esto), son requisitos indispensables del artículo 40 para circular.
