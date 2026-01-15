Renovar la licencia de conducir en 2026 dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un gasto que muchos automovilistas y motociclistas sienten como un nuevo golpe al bolsillo. Con valores actualizados que ya rigen en todo el país, el registro volvió al centro de la polémica.
VALORES ACTUALIZADOS
Licencia de conducir 2026: El precio que indigna, multas ocultas y trámites que explotan
En 2026, la licencia de conducir ya no solo habilita a circular. También exponeel peso creciente de los trámites en la economía diaria.
El monto final depende del tipo de habilitación, la vigencia elegida y la situación fiscal del conductor. Pero atrás de los números aparece un problema mayor, como los controles cruzados, multas pendientes y tasas que se acumulan y transforman la renovación en una carrera de obstáculos.
Licencia de conducir 2026: Cuánto cuesta realmente renovar el registro
Durante este año, los valores oficiales para renovar la licencia muestran un salto que no pasa desapercibido. Para quienes manejan auto y moto y optan por una vigencia de cinco años, el costo total asciende a $41.017. En el caso de quienes solo necesitan habilitación para moto, el monto por el mismo período es de $26.757.
Estos importes incluyen el canon municipal, la evaluación médica obligatoria y los impuestos CENAT (nacional) y CEPAT (provincial). Es decir, no se trata de un solo pago, sino de una suma de tasas que, juntas, explican por qué el trámite se volvió tan caro.
Renovar la licencia de conducir: Por qué muchos no pueden avanzar con el trámite
Uno de los puntos más conflictivos es el control de infracciones. Antes de avanzar, el sistema verifica si el conductor tiene multas impagas en distintas jurisdicciones del país, como CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos.
Si aparece una deuda, la renovación queda automáticamente bloqueada. No importa si la infracción es antigua o corresponde a otra provincia, porque sin pago, no hay licencia. Esta situación genera enojo entre conductores que se enteran de multas olvidadas o nunca notificadas recién al iniciar el trámite.
Licencia de conducir y vigencia: ¿Conviene sacar más años o pagar de a poco?
Los valores varían según la duración elegida. Para moto, los precios actualizados en 2026 son:
- 1 año: $19.041
- 2 años: $20.970
- 3 años: $22.899
- 4 años: $24.828
- 5 años: $26.757
En el caso de auto y moto combinados:
- 1 año: $21.893
- 2 años: $26.674
- 3 años: $31.292
- 4 años: $36.236
- 5 años: $41.017
Aunque la opción de cinco años es la más cara, muchos la eligen para evitar futuras subas. Otros, en cambio, prefieren plazos cortos para no desembolsar tanto de una sola vez, aun sabiendo que terminarán pagando más con el tiempo.
Licencia de conducir y beneficios: ¿Quiénes pueden pagar menos?
No todo es aumento. A nivel municipal, siguen vigentes algunas exenciones que pueden aliviar el costo final. Los contribuyentes que estén al día con ABL, Servicios Sanitarios o Red Vial, así como titulares de habilitaciones comerciales que paguen la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene, pueden solicitar la exención del canon municipal.
El beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años, siempre que no existan planes de pago activos ni deudas recientes. Como referencia, el canon municipal para una licencia de auto y moto por cinco años ronda los $23.905, una cifra nada menor dentro del total.
Licencia de conducir: ¿Por qué el trámite genera cada vez más bronca?
El enojo no se limita al precio. Conductores consultados coinciden en que el proceso se volvió más rígido y menos flexible. Entre controles médicos, tasas obligatorias y multas cruzadas, renovar la licencia ya no es automático, incluso para quienes manejan desde hace décadas.
