Licencia de conducir 2026: El precio que indigna, multas ocultas y trámites que explotan

Si aparece una deuda, la renovación queda automáticamente bloqueada. No importa si la infracción es antigua o corresponde a otra provincia, porque sin pago, no hay licencia. Esta situación genera enojo entre conductores que se enteran de multas olvidadas o nunca notificadas recién al iniciar el trámite.

Licencia de conducir y vigencia: ¿Conviene sacar más años o pagar de a poco?

Los valores varían según la duración elegida. Para moto, los precios actualizados en 2026 son:

1 año: $19.041

2 años: $20.970

3 años: $22.899

4 años: $24.828

5 años: $26.757

En el caso de auto y moto combinados:

1 año: $21.893

2 años: $26.674

3 años: $31.292

4 años: $36.236

5 años: $41.017

Aunque la opción de cinco años es la más cara, muchos la eligen para evitar futuras subas. Otros, en cambio, prefieren plazos cortos para no desembolsar tanto de una sola vez, aun sabiendo que terminarán pagando más con el tiempo.

Licencia de conducir y beneficios: ¿Quiénes pueden pagar menos?

No todo es aumento. A nivel municipal, siguen vigentes algunas exenciones que pueden aliviar el costo final. Los contribuyentes que estén al día con ABL, Servicios Sanitarios o Red Vial, así como titulares de habilitaciones comerciales que paguen la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene, pueden solicitar la exención del canon municipal.

Licencia de conducir: Aumentan el costo de un trámite requerido para obtener el carnet

El beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años, siempre que no existan planes de pago activos ni deudas recientes. Como referencia, el canon municipal para una licencia de auto y moto por cinco años ronda los $23.905, una cifra nada menor dentro del total.

Licencia de conducir: ¿Por qué el trámite genera cada vez más bronca?

El enojo no se limita al precio. Conductores consultados coinciden en que el proceso se volvió más rígido y menos flexible. Entre controles médicos, tasas obligatorias y multas cruzadas, renovar la licencia ya no es automático, incluso para quienes manejan desde hace décadas.

