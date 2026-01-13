En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Boca Juniors ya tiene confirmado a Marino Hinestroza como su primer refuerzo y, por el momento, no ha sumado más incorporaciones. En ese contexto, en TyC Sports confirmaron cuántos jugadores tiene pensado incorporar Juan Román Riquelme en el actual mercado de pases.
Además de Marino Hinestroza, Boca Juniors tendrá otros refuerzos en este mercado de pases. En TyC Sports confirmaron cuántos.
Cabe destacar que no será un año más para el Xeneize. El equipo dirigido por Claudio Úbeda disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos y, además, será la última temporada antes de un año electoral, ya que en 2027 se celebrarán elecciones en el club.
Por el momento, el único jugador confirmado para vestir la camiseta de Boca Juniors es el colombiano Marino Hinestroza. El ex Atlético Nacional llegará al Xeneize a cambio de 5 millones de dólares y se espera que arribe al país en las próximas horas o días.
Si bien han sonado otros nombres en el mercado de pases, hasta ahora ninguno fue oficializado como nuevo refuerzo del club de la Ribera.
Según informó el periodista de TyC Sports, Tati Civiello, el equipo dirigido por Claudio Úbeda contará con entre cuatro y cinco refuerzos de aquí a marzo, incluyendo la incorporación de Hinestroza.
Habrá que ver si en las próximas horas se confirman más avances en las diferentes negociaciones.
Los que podrían llegar a Boca
Así como Marino Hinestroza ya tiene todo acordado para convertirse en jugador de Boca Juniors, hay otros futbolistas que fueron vinculados al club de la Ribera en este mercado de pases.
Uno de ellos es Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo de Almagro. El pasado 12 de enero se confirmó que comenzaron oficialmente las negociaciones entre clubes, ya que hasta el momento solo habían existido contactos a través del representante del jugador.
Según informó el periodista Germán García Grova, Juan Román Riquelme pretende acordar con Constantino la compra del 60 % del pase del futbolista y luego negociar con Almagro el 40 % restante.
Otro de los jugadores del Ciclón que interesó en Boca es Gastón Hernández, aunque desde hace varios días el interés parece haberse enfriado y no hubo novedades al respecto.
También apareció en escena el nombre de Darío “Chimy” Ávila. El delantero de 31 años es seguido por el Getafe y, según informó el periodista español Gonzalo Tortosa, la negociación con el club español se encuentra frenada: “La salida de Chimy Ávila al Getafe, a esta hora, está parada. No se ha roto, pero lleva días sin avanzar. El Getafe tiene que cuadrar su Fair Play Financiero”. Además, el jugador del Real Betis cuenta con dos propuestas desde Argentina.
Uno de los clubes interesados en el ex San Lorenzo sería Rosario Central, equipo en el que actualmente juega su hermano.
Restan apenas 12 días para que el Xeneize comience su camino en el Torneo Apertura. Estas serán las primeras tres fechas de Boca:
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – domingo 25 de enero, 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – miércoles 28 de enero, 22.15
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – domingo 1 de febrero, 19.15
