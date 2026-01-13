En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Habrá que ver si en las próximas horas se confirman más avances en las diferentes negociaciones.

Los que podrían llegar a Boca

Así como Marino Hinestroza ya tiene todo acordado para convertirse en jugador de Boca Juniors, hay otros futbolistas que fueron vinculados al club de la Ribera en este mercado de pases.

Uno de ellos es Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo de Almagro. El pasado 12 de enero se confirmó que comenzaron oficialmente las negociaciones entre clubes, ya que hasta el momento solo habían existido contactos a través del representante del jugador.

Según informó el periodista Germán García Grova, Juan Román Riquelme pretende acordar con Constantino la compra del 60 % del pase del futbolista y luego negociar con Almagro el 40 % restante.

Otro de los jugadores del Ciclón que interesó en Boca es Gastón Hernández, aunque desde hace varios días el interés parece haberse enfriado y no hubo novedades al respecto.

También apareció en escena el nombre de Darío “Chimy” Ávila. El delantero de 31 años es seguido por el Getafe y, según informó el periodista español Gonzalo Tortosa, la negociación con el club español se encuentra frenada: “La salida de Chimy Ávila al Getafe, a esta hora, está parada. No se ha roto, pero lleva días sin avanzar. El Getafe tiene que cuadrar su Fair Play Financiero”. Además, el jugador del Real Betis cuenta con dos propuestas desde Argentina.

Uno de los clubes interesados en el ex San Lorenzo sería Rosario Central, equipo en el que actualmente juega su hermano.

Restan apenas 12 días para que el Xeneize comience su camino en el Torneo Apertura. Estas serán las primeras tres fechas de Boca:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – domingo 25 de enero, 18.30

Boca vs. Deportivo Riestra – domingo 25 de enero, 18.30 Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – miércoles 28 de enero, 22.15

Estudiantes (LP) vs. Boca – miércoles 28 de enero, 22.15 Fecha 3: Boca vs. Newell’s – domingo 1 de febrero, 19.15

