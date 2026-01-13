Cimbronazo total en River por Maher Carrizo: "Colapsó"

image

Carrizo aguardará propuestas del Viejo Continente y, en caso de no recibir ofertas —con Feyenoord como uno de los interesados—, permanecerá en Vélez al menos seis meses más. En River fueron claros: Di Carlo no contempla la posibilidad de avanzar por el delantero si no concreta primero su salida a Europa.

Más sobre River de Marcelo Gallardo

River venció el pasado domingo 11 de enero a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.

Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas, aunque por el momento las negociaciones no resultan sencillas.

Todas las alternativas de jugadores que pueden desempeñarse en los metros finales están, por ahora, truncadas. Habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien, hasta el momento, es el único futbolista que manifestó un interés concreto en llegar a River.

En cuanto a Jhohan Romaña, el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por el 50% de su pase. Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.

image

De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras tres presentaciones:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

