River Plate, con Stefano Di Carlo en la presidencia, está llevando adelante una política clara a la hora de negociar por refuerzos. En ese marco, Maher Carrizo parecía encaminarse a convertirse en nuevo jugador del Millonario, pero en las últimas horas trascendió que la negociación “colapsó”.
¿QUÉ PASÓ?
Cimbronazo total en River por Maher Carrizo: "Colapsó"
Stefano Di Carlo está adoptando una nueva política en las negociaciones de River. ¿Qué pasó con Maher Carrizo?
Tras las negativas de Santino Andino y Tadeo Allende, sumadas a la lejanía en la posibilidad de incorporar a Sebastián Villa, el delantero de Vélez comenzó a sonar con fuerza como alternativa para el ataque. Sin embargo, finalmente todo indica que Carrizo no llegará al club de Núñez.
Maher Carrizo y el método Stéfano Di Carlo
El caso de Maher Carrizo dejó en evidencia el método que viene adoptando Stefano Di Carlo en las negociaciones que River lleva adelante en el mercado de pases. La postura del club es clara: realiza una oferta concreta y, en caso de no obtener una respuesta favorable, no estira las conversaciones.
Un ejemplo de esta política lo brindó el propio Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien reconoció: “Estuvimos en conversaciones con el presidente de River por Sebastián Villa y quedó en darme una devolución, pero no volvió a llamar”. Desde el Millonario, además, dejaron trascender que existían diferencias económicas insalvables con la entidad mendocina.
En cuanto a Maher Carrizo, el periodista Germán García Grova confirmó que la transferencia a River “colapsó” y explicó que no hubo acuerdo ni con el jugador ni con Vélez, que ya le comunicó la decisión final a Di Carlo. La intención del futbolista es dar el salto directo a Europa.
Carrizo aguardará propuestas del Viejo Continente y, en caso de no recibir ofertas —con Feyenoord como uno de los interesados—, permanecerá en Vélez al menos seis meses más. En River fueron claros: Di Carlo no contempla la posibilidad de avanzar por el delantero si no concreta primero su salida a Europa.
Más sobre River de Marcelo Gallardo
River venció el pasado domingo 11 de enero a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.
Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas, aunque por el momento las negociaciones no resultan sencillas.
Todas las alternativas de jugadores que pueden desempeñarse en los metros finales están, por ahora, truncadas. Habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien, hasta el momento, es el único futbolista que manifestó un interés concreto en llegar a River.
En cuanto a Jhohan Romaña, el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por el 50% de su pase. Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.
De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras tres presentaciones:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
