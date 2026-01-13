El lunes (12/01) Eugenia Tobal hizo su debut en Escuela de cocina por la pantalla de El Nueve luego de que Jimena Monteverde se fuera a El Trece y Carmen Barbieri estalló de furia con la llegada de la reconocida actriz. Desde Intrusos contaron el por qué de su enojo.
FUEGO AMIGO
Carmen Barbieri estalló de furia con el arribo de Eugenia Tobal a El Nueve
Adrián Pallares aprovechó su rol de conductor de Intrusos para revelar la bronca que le causó a Carmen Barbieri la incorporación de la actriz a la programación.
La artista estuvo al frente de Cocineros Argentinos por medio de la pantalla de la TV Pública entre 2017 y 2019. El público aceptó su rol aunque debió dejar de hacerlo cuando decidió tomarse licencia para dedicarse a su embarazo y estar con su madre.
Carmen Barbieri aprobó el romance de Federico Bal y Evelyn Botto
Hace algunos días Federico Bal y Evelyn Botto anunciaron oficialmente que han comenzado una relación sentimental y Carmen Barbieri no dejó pasar la oportunidad para hacerles una nota tras mostrase contenta por el nuevo noviazgo de su hijo.
Desde Mar del Plata, la flamante pareja accedió a dialogar con la conductora del ciclo que se emite por la pantalla de El Nueve y a pasar de que la comunicación no fue de lo mejor, pudieron intercambiar algunas palabras.
El actor en un determinado momento lanzó con esperanza: “Cuando podamos venimos de vacaciones”. Sin embargo, su madre lo cruzó sin piedad: “No van a poder nunca porque están muy ocupados”.
Rápidamente, el artista cerró el intercambio al contestarle tajante: “Mamá, dejá de joder, cuando venís acá nos vamos a comer a algún lado”. Distendidos y con humor mediante, dejaron en claro que hay buena onda en la reconocida familia y que está a gusto con que la cantante se haya convertido en su nueva nuera.
