Carmen Barbieri estalló de furia con el arribo de Eugenia Tobal a El Nueve

Carmen Barbieri aprobó el romance de Federico Bal y Evelyn Botto

Hace algunos días Federico Bal y Evelyn Botto anunciaron oficialmente que han comenzado una relación sentimental y Carmen Barbieri no dejó pasar la oportunidad para hacerles una nota tras mostrase contenta por el nuevo noviazgo de su hijo.

Desde Mar del Plata, la flamante pareja accedió a dialogar con la conductora del ciclo que se emite por la pantalla de El Nueve y a pasar de que la comunicación no fue de lo mejor, pudieron intercambiar algunas palabras.

El actor en un determinado momento lanzó con esperanza: “Cuando podamos venimos de vacaciones”. Sin embargo, su madre lo cruzó sin piedad: “No van a poder nunca porque están muy ocupados”.

Rápidamente, el artista cerró el intercambio al contestarle tajante: “Mamá, dejá de joder, cuando venís acá nos vamos a comer a algún lado”. Distendidos y con humor mediante, dejaron en claro que hay buena onda en la reconocida familia y que está a gusto con que la cantante se haya convertido en su nueva nuera.

