Carmen Barbieri estalló de furia con el arribo de Eugenia Tobal a El Nueve

Adrián Pallares aprovechó su rol de conductor de Intrusos para revelar la bronca que le causó a Carmen Barbieri la incorporación de la actriz a la programación.

13 de enero de 2026 - 09:38
Carmen Barbieri estalló de furia con la llegada de Eugenia Tobal a El Nueve.

Foto: Captura de video X 13/01/2026

La artista estuvo al frente de Cocineros Argentinos por medio de la pantalla de la TV Pública entre 2017 y 2019. El público aceptó su rol aunque debió dejar de hacerlo cuando decidió tomarse licencia para dedicarse a su embarazo y estar con su madre.

El conductor Adrián Pallares habló del enojo que le provocó a Carmen Barbieri la contratación de Eugenia Tobal.


Sin embargo, Adrián Pallares detalló que desde el canal le pidieron que promocionara su incorporación a lo que la conductora de Con Carmen contestó de manera negativa: "Esa mujer se metió con mi familia. Así que no, cuidenme a mí".

Lo cierto es que la bronca se habría originado en 2021 cuando el periodista Pampito contó que la exesposa de Nicolás Cabré bajó a Federico Bal del programa Hogar dulce hogar. “Eugenia le dijo a la producción: ‘¿Te parece Fede Bal?’. Y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”, le había contado Pampito a quien por entonces conducía Mañanísima por Ciudad Magazine.

Carmen Barbieri aprobó el romance de Federico Bal y Evelyn Botto

Hace algunos días Federico Bal y Evelyn Botto anunciaron oficialmente que han comenzado una relación sentimental y Carmen Barbieri no dejó pasar la oportunidad para hacerles una nota tras mostrase contenta por el nuevo noviazgo de su hijo.

Desde Mar del Plata, la flamante pareja accedió a dialogar con la conductora del ciclo que se emite por la pantalla de El Nueve y a pasar de que la comunicación no fue de lo mejor, pudieron intercambiar algunas palabras.

El actor en un determinado momento lanzó con esperanza: “Cuando podamos venimos de vacaciones”. Sin embargo, su madre lo cruzó sin piedad: “No van a poder nunca porque están muy ocupados”.

Rápidamente, el artista cerró el intercambio al contestarle tajante: “Mamá, dejá de joder, cuando venís acá nos vamos a comer a algún lado”. Distendidos y con humor mediante, dejaron en claro que hay buena onda en la reconocida familia y que está a gusto con que la cantante se haya convertido en su nueva nuera.

