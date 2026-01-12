Hay heridas que el tiempo no cierra. Por más que pasen los años, ciertas experiencias quedan marcadas a fuego en la memoria, y Denise Dumas acaba de destapar una de las más dolorosas de su carrera. La conductora se animó a contar sin filtros el calvario que atravesó durante su paso por Telefe, y las declaraciones son tan crudas que sacudieron el ambiente televisivo de punta a punta.
"YO LLORABA Y DECÍA POR QUÉ..."
Se le cayó la careta a Telefe: ¿Lidera el rating pero maltrata conductoras?
En Telefe, un reemplazo que parecía simple terminó siendo una experiencia durísima para esta conductora, que admitió haber llorado en varias ocasiones.
Todo arrancó cuando la convocaron para un desafío que parecía simple: ocupar el lugar de Florencia Peña al frente de "Flor de equipo". Pero lo que debía ser una oportunidad profesional terminó convirtiéndose en una pesadilla diaria que la marcó profundamente.
En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, Denise decidió despacharse de todo lo que guardaba: "A mí me llamaron para hacer el reemplazo de Flor Peña en Flor de equipo. La pasé horrible con casi todas en ese panel. Un día, de la nada, fuera del aire, me dijeron un montón de cosas horribles, fea que era una mosquita muerta, terrible".
Para poner en contexto, estamos hablando del año 2022, cuando Peña decidió abandonar el ciclo y la producción apostó por Dumas como figura transitoria hasta que Georgina Barbarossa asumiera la conducción. Pero ese período de transición resultó ser una tortura emocional para quien debía sostener el programa.
El fuerte relato de Denise Dumas sobre lo que sufrió en Telefe
Aunque decidió no señalar con nombre y apellido a las responsables del maltrato, Denise fue contundente al describir el ambiente que respiraba: "Fue feo, yo lloraba y decía: '¿Por qué acepté esto?'. Encima era un reemplazo, pero el programa no terminaba más", continuó diciendo.
La situación llegó a tal extremo que la conductora necesitó un salvavidas urgente. "Les pedía a Nico Peralta. Imagínate lo terrible que fue que me lo trajeron", agregó, dejando en claro que tuvo que recurrir a refuerzos externos para poder tolerar semejante clima laboral.
Si bien hoy, con la distancia que dan los años, Denise afirma haber pasado la página, que se anime a contarlo, demuestra que hay cicatrices que, aunque sanen, nunca desaparecen del todo. En cierto punto, este relato no hace otra cosa que abrir nuevamente el debate sobre lo que sucede detrás del glamour televisivo y las relaciones tóxicas que muchas veces se esconden bajo la alfombra del rating.
