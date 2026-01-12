Se le cayó la careta a Telefe: ¿Lidera el rating pero maltrata conductoras?

La situación llegó a tal extremo que la conductora necesitó un salvavidas urgente. "Les pedía a Nico Peralta. Imagínate lo terrible que fue que me lo trajeron", agregó, dejando en claro que tuvo que recurrir a refuerzos externos para poder tolerar semejante clima laboral.

image Denise Dumas en "Flor de equipo".

Si bien hoy, con la distancia que dan los años, Denise afirma haber pasado la página, que se anime a contarlo, demuestra que hay cicatrices que, aunque sanen, nunca desaparecen del todo. En cierto punto, este relato no hace otra cosa que abrir nuevamente el debate sobre lo que sucede detrás del glamour televisivo y las relaciones tóxicas que muchas veces se esconden bajo la alfombra del rating.

