Murió por las olas un jinete marplatense que vivía en Francia y volvió para ver a su familia

image Yair, el jinete marplatense que vivìa en Francia y murió en Mar Chiquita

Decenas de heridos en el mar

En total hubo 35 afectados y una persona que sufrió un infarto.

Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales. Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales.

Los bañistas vieron cómo el mar arrastraba todo a su paso: bolsos, carteras, sombrillas e incluso se llevaba a los asistentes al balneario.

El meteotsunami es un fenómeno que se produce a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.