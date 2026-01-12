Desde 2017, Yair se había radicado en Francia donde se convirtió en un destacado jinete de caballos al punto que el ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI Endurance Riders) lo ubicó en el puesto 11 a nivel mundial.
¿QUIÉN ERA LA VÍCTIMA DEL METEOTSUNAMI?
Murió por las olas un jinete marplatense que vivía en Francia y volvió para ver a su familia
Yair Amir Manno Núñez, 29 años, murió cuando estaba en una playa de Mar Chiquita: fue sorprendido por una ola gigante que lo arrastró de manera fatal.
En medio de una ola gigante sorprendió a miles de turistas y residentes, Manno Núñez perdió la vida mientras pescaba tras ser arrastrado por el mar mientras se encontraba en la playa.
Guardavidas y servicios de emergencia acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la tragedia.
“Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, explicaron desde Defensa Civil.
Decenas de heridos en el mar
En total hubo 35 afectados y una persona que sufrió un infarto.
Los bañistas vieron cómo el mar arrastraba todo a su paso: bolsos, carteras, sombrillas e incluso se llevaba a los asistentes al balneario.
El meteotsunami es un fenómeno que se produce a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.