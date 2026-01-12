urgente24
¿QUIÉN ERA LA VÍCTIMA DEL METEOTSUNAMI?

Murió por las olas un jinete marplatense que vivía en Francia y volvió para ver a su familia

Yair Amir Manno Núñez, 29 años, murió cuando estaba en una playa de Mar Chiquita: fue sorprendido por una ola gigante que lo arrastró de manera fatal.

12 de enero de 2026 - 23:10
Marplatense vìctima  fatal del meteo tsunami de Mar Chiquita

Desde 2017, Yair se había radicado en Francia donde se convirtió en un destacado jinete de caballos al punto que el ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI Endurance Riders) lo ubicó en el puesto 11 a nivel mundial.

En medio de una ola gigante sorprendió a miles de turistas y residentes, Manno Núñez perdió la vida mientras pescaba tras ser arrastrado por el mar mientras se encontraba en la playa.

Guardavidas y servicios de emergencia acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la tragedia.

Estaba en la playa junto a su pareja de nacionalidad francesa y dos amigos. Se hallaba disfrutando de sus vacaciones.

“Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, explicaron desde Defensa Civil.

image
Yair, el jinete marplatense que vivìa en Francia y murió en Mar Chiquita

Decenas de heridos en el mar

En total hubo 35 afectados y una persona que sufrió un infarto.

Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales.

Los bañistas vieron cómo el mar arrastraba todo a su paso: bolsos, carteras, sombrillas e incluso se llevaba a los asistentes al balneario.

El meteotsunami es un fenómeno que se produce a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.

