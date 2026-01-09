Yanina Latorre y Maru Botana se cruzaron en MasterChef por tensiones tan filosas que convirtieron una simple devolución culinaria en un ajuste de cuentas televisivo imposible de disimular. Entre las miradas incómodas y las chicanas al aire, el reality de Telefe dejó claro que cuando ellas comparten pantalla, el plato principal siempre es el conflicto.
TENSIÓN AL ROJO VIVO
"Con ella da miedo": Yanina Latorre se reencontró con Maru Botana y la sacó de eje
Yanina Latorre y Maru Botana se cruzaron en MasterChef con pasado, chicanas y mucha tensión. Además, el Turco Husaín metió picante y Wanda agitó el fuego.
Yanina y Maru: Dos mujeres, una cocina y 30 años de bronca acumulada
Que Maru Botana haya entrado como jurado en reemplazo de Damián Betular y que Yanina Latorre haya aterrizado como participante mientras Maxi López estaba en Suiza no fue casualidad ni mala suerte, fue televisión pura y dura, porque Telefe sabía perfectamente que juntar a estas dos en un set era abrir una herida que nunca cerró.
Cuando Wanda Nara preguntó si les daba más miedo cocinar con Maru que con Betular, Yanina respondió con una frase que ya quedó en la historia del programa: "Con el dulce da miedo… con Maru sí", y después remató con "Espero que seas objetiva", que no fue una chicana liviana sino un mensaje directo a una mujer con la que tiene una historia personal cargadísima.
Maru respondió "Obvio, siempre", sin subir el tono, pero nadie en el estudio creyó que ahí se estaba hablando solo de cocina. Porque lo que pesa es lo que Yanina contó hace años en El Observador (FM 107.9), cuando relató cómo se rompió todo entre ellas: "Se paró con una cara de odio y me dijo '¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto que está acá y no vomitás cuando llegás a tu casa? (…) vos sos anoréxica'".
Una acusación durísima que Maru siempre negó en distintos medios y en sus propias redes, donde calificó esa historia de mentira. Por eso el "Muy bien" con el que Maru cerró la devolución del plato de Yanina fue frío, técnico y quirúrgico, una forma elegante de decir "yo mando acá", aunque el pasado estuviera gritando lo contrario.
El Turco Husaín descubrió tarde lo que es cruzarse con Yanina
Si con Maru se habló de historia, con el Turco Husaín se habló de presente y de miedo real. Porque el exfutbolista no se cuidó cuando dijo, frente a cámaras de Telefe sobre Yanina que "Sale de acá y es un mono con escopeta. Yo tengo códigos", dando a entender que la mujer de Diego Latorre es peligrosa afuera del reality, porque tiene micrófono, rating y cero filtro.
La tensión venía de antes, de chicanas en la cocina, de insinuaciones sobre supuestos ex, de Wanda Nara jugando al ajedrez con la data, cuando le dijo "Acá hay alguien que tiene mucha data de vos", y del propio Turco diciendo "Si yo trabajara en un programa… soy muy caro porque sé mucho", dando a entender que también sabe jugar al barro.
Yanina, en backstage y en charla con producción, fue más directa todavía y sin vueltas: "Él no me tiene miedo, es competitivo porque sabe que soy mejor que él", una lectura de poder más que de cocina, porque en MasterChef gana el que entiende el juego, no solo el que hace el mejor plato.
Que Donato de Santis le haya puesto el delantal negro al Turco después de que él dijera que estaba incómodo "por alguien atrás" cerró la escena con ironía, y Yanina lo sintetizó como siempre: "Ay no, ahora la culpa es mía. Yo soy la de todos los dolores, dale…". Porque en este reality, como en la farándula argentina, nadie entra inocente ni sale limpio.
