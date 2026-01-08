Yanina Latorre revolucionó MasterChef Celebrity y Susana Roccasalvo puso el grito en el cielo

"Para mí era la misma Yanina de siempre, pero más buena. Igual la reina de los programas de espectáculo soy yo", concluyó picante dejando en claro que la relación entre ambas no es óptima y que cree que se desempeña mejor en los medios que su colega.

Yanina Latorre encajó perfectamente en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity últimamente venía prolijo, controlado y sin grandes sobresaltos, hasta que Yanina Latorre cruzó la puerta del estudio de Telefe y revolucionó el reality culinario rápidamente.

Mediante chicanas, cruces y un duelo frontal con la conductora Wanda Nara convirtió al certamen en un especie de ring televisivo. El resultado obtenido fue más ruido, más tensión y un rating que respondió sin hacerse rogar.

"Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo", dijo la conductora para darle lugar a su colega.

El momento más comentado llegó cuando ambas se enrostraron haber sido bloqueadas en redes por la otra. "Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo", comentó la presentadora del ciclo televisivo.

